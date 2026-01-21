¿Por qué los gatos se frotan contra las personas?

-

Frotarse contra personas y objetos es una de las formas principales de comunicación felina y muchos aún desconocen su significado ¿qué expresa tu gato?

Según los especialistas esta acción revela información acerca de los vínculos y delimitaciones que tiene el minino.

El frote

El roce de un gato contra un humano es un sistema de comunicación basado en el olor y transferencia de feromonas ya que estos animales poseen glándulas odoríferas localizadas en las mejillas, la cabeza, el mentón y la base de la cola.

Foto: Pexels.

Al establecer contacto con esta área del cuerpo del gato se libera compuestos químicos que quedan impregnados en la ropa o piel del humano, proceso, conocido como marcaje, marcando territorio.

Esto hace que el humano se integre al grupo social del felino reforzando el vínculo de confianza, se produce en momentos de calma, cuando el tutor regresa a casa o durante interacciones cotidianas.

Esto le permite identificar a individuos familiares y distinguir lo propio de lo ajeno dentro de su entorno. Tambien se interpreta como un saludo o bienvenida.

Frotarse contra una persona se considera una especie de insignia de honor, está reconociendo y aceptando al humano como parte de su círculo dice la veterinaria Katie Grzyb le dijo al sitio especializad en salud veterinaria PetMD.

Foto: Pexels.

El roce puede estar acompañado de otras conductas, como maullidos o ronroneos si busca atención, alimento o simplemente interacción.

El marcaje de objetos mediante el frotamiento sirve para dejar su olor en el objeto, demarcando así su territorio de una manera pacífica y no invasiva.

En grupos el frotamiento mutuo sirve para crear un "olor común" y facilitar la identificación de miembros del grupo.

El ronroneo y el amasado con las patas suelen acompañar al frotamiento y es signo adicionales de comodidad y confianza.