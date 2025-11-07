Gatos vs. superhéroes: "LEGO Marvel Avengers" llegará a Disney+

-

Hawkeye y Black Panther protagonizan una misión fuera de lo común.

La nueva aventura animada de Marvel en formato LEGO llegará este mes con una historia tan original como creativa en forma de sátira a la era moderna.

Una influencer viral y su ejército felino ponen en jaque a los héroes. (Foto: X)

Los Vengadores regresan con Hawkeye y Black Panther como protagonistas, quienes deberán enfrentarse a una influencer viral y un ejército felino.

En el primer avance oficial, se muestra a la creadora de contenido filmando en directo una pelea entre Magneto y los Vengadores.

LEGO apuesta por una narrativa fresca y llena de humor. (Foto: X)

Ansiosa por conseguir más visualizaciones y me gusta en las plataformas, la joven propone una batalla que le dará la viralidad que necesita: gatos contra héroes.

Los superhéroes deberán enfrentar al poder de la viralidad. (Foto: X)

En respuesta a este ataque felino, los superhéroes reclutan a heroínas con temática animal: Tigra, Black Cat y White Tiger.

LEGO Marvel Avengers: Historias extrañas se estrena en Disney+ el 14 de noviembre con dos episodios llenos de acción y comedia.