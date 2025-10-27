George Clooney reflexiona sobre su trayectoria en el estreno de "Jay Kelly"

-

Las primeras experiencias laborales de George Clooney definieron su visión sobre el éxito.

Durante el estreno de la película Jay Kelly en Los Ángeles, el actor estadounidense recuerda con nostalgia el inicio de su carrera artística antes y durante su llegada a Hollywood.

George Clooney le contó a People durante la alfombra roja los momentos que marcaron su legendaria trayectoria, comenzando con su trabajo como el chofer personal de su tía, la cantante Rosemary Clooney.

Clooney evoca los momentos que marcaron su camino hacia el éxito. (Foto: X)

"Ella era la tía famosa de Hollywood, así que vine a ganarme la vida y fui su chofer. Conduje para ella, para Tony Bennett y otros grandes cantantes", relató Clooney, afirmando que con ellos aprendió sobre el éxito y el fracaso, agradeciendo haberlo entendido desde joven.

Durante la conversación, George contó que Frank Sinatra se molestó con él por haber "liderado un boicot sobre la libertad de prensa".

El actor rememora su relación con figuras legendarias del espectáculo. (Foto: X)

Sinatra lo contactó luego de que la cobertura mediática generara rumores sobre su salud, provocando que fuera acosado por la prensa con helicópteros que volaban cerca de su casa.

"Tengo 64 años, así que uno mira todo hacia atrás, porque hacia adelante resulta más complicado", concluyó la estrella, haciendo referencia al impacto de sus experiencias en su trayectoria actoral.