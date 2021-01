Durante una visita a San Marcos, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que el municipio de San José Ojetenam de ese departamento "no tiene presencia policial desde hace un año".

El mandatario viajó a Huehuetenango y San Marcos para participar en la inauguración de un instituto, así como reunirse con alcaldes y gobernadores.

En una de las reuniones, se le informó que en San José Ojetenam tiene poco más de un año sin presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) "esperamos que la otra semana se resuelva", manifestó Giammattei.

Según el Presidente, también se le indicó que dos subestaciones no tienen autopatrullas. "Me parece increíble y si no es así uno no se entera, de una vez agarramos el teléfono y coordinamos", manifestó.

Al finalizar las reuniones, Giammattei se comprometió a resolver la situación y aseguró que la intención es que los pobladores se sientan seguros y respaldados.