¡Impactantes videos! Imágenes posteriores al ataque armado en zona 6

Dos hombres armados entraron a una cevichería y dispararon contra los comensales.
EN CONTEXTO: Así fue el ataque que dejó cinco fallecidos y tres heridos en zona 6
Un ataque armado se registró la tarde del lunes en una cevichería ubicada la 18 avenida y 8a. calle de la zona 6 capitalina.
La masacre dejó como resultado a seis personas muertas y dos heridos, entre ellos un niño de 5 años.
El hecho ocurrió cuando dos hombres armados irrumpieron el lugar y dispararon contra los comensales.
Según los cuerpos de socorro, en el lugar quedaron los cuerpos de tres hombres y dos mujeres.
Tres heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Uno de ellos falleció a su ingreso.
Estas imágenes muestran los momentos posteriores a la tragedia.