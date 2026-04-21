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¡Impactantes videos! Imágenes posteriores al ataque armado en zona 6

  • Por Jessica González
21 de abril de 2026, 08:21
Un menor de 5 años resultó gravemente herido. (Foto: captura de video)

Un menor de 5 años resultó gravemente herido. (Foto: captura de video)

Dos hombres armados entraron a una cevichería y dispararon contra los comensales. 

EN CONTEXTO: Así fue el ataque que dejó cinco fallecidos y tres heridos en zona 6

Un ataque armado se registró la tarde del lunes en una cevichería ubicada la 18 avenida y 8a. calle de la zona 6 capitalina.

La masacre dejó como resultado a seis personas muertas y dos heridos, entre ellos un niño de 5 años.

El hecho ocurrió cuando dos hombres armados irrumpieron el lugar y dispararon contra los comensales. 

Según los cuerpos de socorro, en el lugar quedaron los cuerpos de tres hombres y dos mujeres.

Tres heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Uno de ellos falleció a su ingreso. 

Estas imágenes muestran los momentos posteriores a la tragedia.

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