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Daniella González se luce en Copa Mundial de Gimnasia Rítmica en Azerbaiyán (video)

  • Por Selene Mejía
20 de abril de 2026, 13:44
Daniella González se encuentra en Bakú, Azerbaiyán. (Foto: Federación Nacional de Gimnasia Guatemala)

Daniella González se encuentra en Bakú, Azerbaiyán. (Foto: Federación Nacional de Gimnasia Guatemala)

Daniella González brilló con su rutina en la Copa Mundial de Gimnasia Rítmica en Bakú, Azerbaiyán.

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La guatemalteca presentó un nuevo ejercicio de Aro al compás de la canción "Where is my husband" de la cantante RAYE, dejando una huella en esta disciplina a nivel mundial internacional. 

Daniella González guatemalteca Copa Mundial de Gimnasia Rítmica, Bakú, Azerbaiyán
Foto: Redes sociales.

También presentó su coreografía con cinta y clavas, destacando con un colorido traje. 

Daniella González guatemalteca Copa Mundial de Gimnasia Rítmica, Bakú, Azerbaiyán

Daniella no tuvo ninguna equivocación y sus presentaciones fueron perfectas. 

De inmediato los guatemaltecos reaccionaron con orgullo dando me gusta a los videos de sus participaciones. 

Una vez más Guatemala sonó fuerte con su presencia en este evento que pone en alto al país. 

La Copa Mundial de Gimnasia Rítmica se celebró del 17 al 19 de abril de 2026. 

MIRA: 

@gimnasiagt Así lució el nuevo ejercicio de Aro de Daniella González en la Copa Mundial de Gimnasia Rítmica en Bakú, Azerbaiyán. Al ritmo de “WHERE IS MY HUSBAND!” de RAYE, Daniella lució una nueva rutina diseñada para lucir todas sus habilidades y conectar con el público en general. ‍♂️ ¡VAMOS, GUATEMALA! ; IDMAN TV / AGF #PasiónPorGuatemala #GimnasiaGT #GimnasiaGUATE #SomosGUATEMALA #TeamGUATE ♬ sonido original - Federación de Gimnasia GT

@gimnasiagt Desde el público presente en la Copa Mundial de Gimnasia Rítmica en Bakú, Azerbaiyán Nos hacen llegar las presentaciones de Daniella González representando a Guatemala con cinta y clavas. ¡VAMOS, GUATEMALA! ¡Gracias por los vídeos! @elisabetta_bastianello #PasiónPorGuatemala #GimnasiaGT #GimnasiaGUATE #SomosGUATEMALA #TeamGUATE ♬ sonido original - Federación de Gimnasia GT

Daniella González guatemalteca Copa Mundial de Gimnasia Rítmica, Bakú, Azerbaiyán 6
Foto: Federación Nacional de Gimnasia de Guatemala.

Daniella González guatemalteca Copa Mundial de Gimnasia Rítmica, Bakú, Azerbaiyán 8
Foto: Federación Nacional de Gimnasia Guatemala.

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