Daniella González se luce en Copa Mundial de Gimnasia Rítmica en Azerbaiyán (video)

Daniella González brilló con su rutina en la Copa Mundial de Gimnasia Rítmica en Bakú, Azerbaiyán.
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La guatemalteca presentó un nuevo ejercicio de Aro al compás de la canción "Where is my husband" de la cantante RAYE, dejando una huella en esta disciplina a nivel mundial internacional.
También presentó su coreografía con cinta y clavas, destacando con un colorido traje.
Daniella no tuvo ninguna equivocación y sus presentaciones fueron perfectas.
De inmediato los guatemaltecos reaccionaron con orgullo dando me gusta a los videos de sus participaciones.
Una vez más Guatemala sonó fuerte con su presencia en este evento que pone en alto al país.
La Copa Mundial de Gimnasia Rítmica se celebró del 17 al 19 de abril de 2026.
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