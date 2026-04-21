Comunicaciones le gana a Guastatoya y evita el descenso

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Comunicaciones tuvo que esperar hasta la penúltima jornada del Clausura 2026 para salvarse del descenso a la Primera División. Lo consiguió al vencer 1-0 a Guastatoya, en el estadio Cementos Progreso, gracias a la anotación del delantero colombiano Omar Duarte.

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Los cremas alcanzaron los 55 puntos en la tabla acumulada para que se haga imposible que Mictlán, Malacateco y el rival de anoche, con 50 unidades, los puedan alcanzar.

Fin a la pesadilla que se volvió la amenaza de perder la categoría, después de un Apertura 2025 para el olvido en el que los albos terminaron en el sótano con 20 unidades.

Ahora, Comunicaciones se enfoca en pelear por el título en el actual torneo, en el que alcanzó el cuarto lugar con 35 puntos y en el que cerrará de visita ante los toros, con la necesidad de sumar 164 minutos de juveniles.

El juego

La ratificación en Liga Nacional llegó de la mano del colombiano Omar Duarte, resistido por algún sector de la afición, pero que ha marcado goles importantes para la causa crema.

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⚽ La Jornada 10 de la Segunda Vuelta del Torneo Clausura 2026 se vivió con intensidad. Emociones, goles y duelos cerrados marcaron una nueva fecha que volvió a unir al fútbol nacional. pic.twitter.com/BMCotv6icX — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 21, 2026

Está vez aprovechó un rebote que otorgó el guardameta Miguel Jiménez para disparar de zurda y, con baile incluido, poner a festejar a todos en el estadio, al minuto 59.

Fue después de un tiro de esquina que cobró el cubano Dairon Reyes y que pegó en la espalda de Emanuel Yori.

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⚽ Así quedó la tabla de posiciones actualizada de la Jornada 10 de la Segunda Vuelta. pic.twitter.com/cbNvpLiFCM — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 21, 2026

Ya se les había complicado el partido a los locales porque Guastatoya salió con orden a tapar espacios y buscar el contragolpe. El empate se había alargado, en parte, porque las pocas ocasiones creadas por los cremas fueron bien resueltas por Jiménez.

Mientras, Fredy Pérez respondió al único disparo a portería de los visitantes, obra de Marlon Sequén.

Los pechoamarillos se quedaron con 50 puntos en el acumulado y se jugarán la permanencia ante Marquense, el próximo domingo.