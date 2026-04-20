Definidas las fechas de los cuartos de final de la Primera División

Todos los equipos clasificados definieron este lunes, en un congresillo junto al Comité Ejecutivo de la Primera División, la programación de los partidos de cuartos de final del Clausura 2026, empezando esta emocionante fase este miércoles.
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En la reunión, cada club estableció su fecha y hora de juego. Siendo el Coatepeque y San Pedro los primeros en abrir la serie de cuartos. Para los "shecanos", la ilusión crece por volver a la final y así clasificar directo a la Liga Bantrab, ya que el año pasado fueron subcampeones ante Nueva Santa Rosa.
De hecho, Nueva Santa Rosa también parte como favorito en la llave ante Gomerano. Deben de ganar para seguir con vida y estar a dos partidos del ascenso directo al máximo circuito.
En otros partidos, Chichicasteco tendrá que hacerle frente a Iztapa y Suchitepéquez no lo tendrá nada fácil ante Chiquimulilla. Hay que destacar que los equipos que terminaron en mejor posición en la tabla, cerrarán sus series en condición de local.
Programación de los cuartos de final
IDA / MIÉCOLES
- Coatepeque - San Pedro 1:00 p. m.
- Nva. Santa Rosa - Gomerano 7:00 p. m.
JUEVES
- Chichicasteco - Iztapa 4:00 p. m.
- Suchitepéquez - Chiquimulilla 7:00 p. m.
VUELTA / SÁBADO
- Chiquimulilla - Suchitepéquez 7:00 p. m.
DOMINGO
- Iztapa - Chichicasteco 11:00 a. m.
- Gomerano - Nva. Santa Rosa 11:00 a. m.
- San Pedro - Coatepeque 2:30 p. m.