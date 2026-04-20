Brock Lesnar deja la WWE tras derrota ante Oba Femi en WrestleMania 42

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Brock Lesnar puso fin a su etapa en la WWE el pasado domingo, tras perder ante Oba Femi en la segunda noche de WrestleMania 42, celebrado en Las Vegas.

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El combate abrió la cartelera y cerró una rivalidad que venía creciendo semana a semana en Raw, donde el nigeriano ya había mostrado superioridad. En el ring, Oba Femi no solo igualó la intensidad de Lesnar, la superó con claridad hasta imponerse por cuenta de tres.

La escena final lo dijo todo: Lesnar se quitó los guantes, dejó las botas en el cuadrilátero y rompió en llanto en brazos de su mánager Paul Heyman, en una despedida que nadie esperaba pese a que el propio luchador había insinuado en entrevistas que su carrera estaba cerca del final.

Brock Lesnar dejó sus guantes y botas en el ring #WrestleMania pic.twitter.com/kksmIVayE1 — WWE Español (@wweespanol) April 19, 2026

El adiós de "La Bestia" se suma a una serie de retiros recientes en la empresa, como los de John Cena y AJ Styles, marcando el cierre de una era para varias generaciones.

En su legado quedan 10 campeonatos mundiales en WWE (siete como Campeón de la WWE y tres como Campeón Universal), además de su paso dominante fuera del cuadrilátero, donde conquistó el título pesado de la UFC y el campeonato IWGP en Japón.