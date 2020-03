Giammattei declara toque de queda

El presidente Alejandro Giammattei declaró toque de queda, desde las 16 horas hasta las 4 horas, a partir de mañana domingo y durante ocho días, para contener la propagación del coronavirus Covid-19.

"Quiero anunciar que hoy (sábado) a las 6 de la tarde tendremos junta de Gabinete y a partir del día de mañana (domingo) se instala toque de que queda en nuestro país por ocho días, desde las 4 de la tarde a las 4 de la mañana del día siguiente", detalló.

Pero habrá excepciones: "Sólo podrán circular vehículos de emergencia de las fuerzas de seguridad, los motoristas de las farmacias, de los restaurantes y comida rápida para que pueda llegar alimentos a su gente, y los servicios básicos siempre que tengan que ver con abastecimiento".

Al mismo tiempo, el toque de queda no afectará "al transporte pesado que trae comida, van a poder ingresar a cualquier hora, sin restricciones de horario para que puedan a venir a descargar sus productos; tampoco a los que distribuyen combustibles y sus derivados; tampoco a los que transportan mercadería de y hacia los puertos y lo ubican en un lugar mientras llega la hora de levantar el toque de queda y se puede descargar los camiones".

El mandatario explicó que se tomó la decisión porque esta semana es crucial para detener la expansión del contagio de coronavirus. "Es importante esta semana que viene, si esta semana logramos quedarnos en casa, no salir, si esta semana a partir de hoy podemos cerrarnos lo más que podamos, proteger a la gente mayores de 70 años, que no salgan de casa, que no tengan contacto, si a partir de esta semana salimos a la calle con una mascarilla, cualquier mascarilla, las posibilidades de contagio se van a disminuir dramáticamente y si logramos que el virus no tenga contacto con otro ser humano, vamos a desaparercerlo", detalló.

Según Giammattei, las medidas no son mas drásticas porque "no es el presidente de Estados Unidos... ellos tienen reservas, yo tengo que ir a rogar al Congreso".