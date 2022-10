Giammattei: "Como no me gusta hablar pajas, voy a llamar al ministro de Finanzas"

Durante una actividad, el presidente Alejandro Giammattei llamó por teléfono a uno de sus ministros.

Como ya se volvió una costumbre, el presidente Alejandro Giammattei utiliza su celular para hacer una llamada, segundos antes de dar sus discursos en actividades públicas.

El gobernante asegura que llama para pedir información o para dar alguna orden, aunque no se ha escuchado la respuesta del otro interlocutor.

Este martes, no fue la excepción. Giammattei tomó su teléfono y realizó una llamada. "Como no me gusta hablar pajas, voy a llamar al ministro de Finanzas, antes de darles una noticia", les dijo a los pobladores de Izabal.

El gobernante acudió a ese departamento para entregar el remozamiento del Instituto Nacional de Educación Básica en Puerto Barrios, Izabal pero aprovechó para darles un mensaje a los pescadores del área.

"Aló, buenos días, hay un espacio presupuestario que quedó en el MAGA y se dio la autorización para el traslado de Q20 millones para fonagro, dentro de esos hay dos millones para los pescadores de Izabal, ¿para cuándo me los da? mire que estoy aquí al micrófono con ellos enfrente, todo lo que me diga usted será usado en su contra", dijo Giammattei durante la supuesta llamada.

Seguido de esto colgó la llamada y los asistentes le aplaudieron.

#EnDirecto | El presidente @DrGiammattei entrega el remozamiento del Instituto Nacional de Educación Básica, Colonia El Progreso, en Puerto Barrios, Izabal. https://t.co/tkokNBIhov — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) October 4, 2022

La llamada de Giammattei fue para pedir que el Ministerio de Finanzas realice una readecuación presupuestaria y que se asigne fondos a un proyecto para pescadores de Izabal.

Este proyecto busca crear asociaciones y otorgar financiamiento a los pescadores para que mejoren sus embarcaciones y produzcan más.

"No es solo de dar el pescado, hay que entregar la caña y enseñar a pescar", finalizó Giamamttei.