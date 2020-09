La secretaria de Comunicación de la Presidencia, Francis Masek, ratificó que el presidente Alejandro Giammattei no delegará el cargo al vicepresidente Guillermo Castillos, porque su contagio es leve.

En una entrevista con Soy502, Masek indicó que desconocen dónde se pudo haber contagiado el presidente Giammattei, debido a que tiene contacto con muchas personas y descartó que haya sido el ministro de Cultura, Felipe Aguilar, quien fue confirmado para Covid-19.

- Pregunta: Luego de que el presidente reveló que padecía de Covid-19, ¿que sucederá en el Gobierno?, ¿delegará las funciones en el vicepresidente?

- Respuesta: El gobernante informó que está trabajando a distancia desde su casa siguiendo las recomendaciones médicas. No existe motivo para pensar que dejará su cargo público. Sin embargo, si hubiera complicaciones en su salud, se evaluarán las acciones a seguir de conformidad con la Ley.

- P: ¿Se tiene alguna idea de cómo pudo haber sido el contagio?

- R: El Presidente ha estado en los últimos ocho días con un sinfín de grupos sociales. De hecho, el viernes pasado estuvo en Quiché, después se fue a San Marcos y de regreso a Quetzaltenango. El fin de semana tuvo varias actividades y el lunes estuvo participando en varios actos de las fiestas patrias. No tenemos una certeza de quién contagió al Presidente.

- P: Se ha hablado que podría haber sido contagiado por el ministro de Cultura, Felipe Aguilar ¿confirman o niegan esta aseveración?

- R: El ministro de Cultura dio positivo para el Covid-19, pero no quiere decir con esto que él haya contagiado al señor Presidente. Ellos estuvieron en reuniones el lunes en los actos cívicos. No creemos que él fuera quien lo contagió, porque salieron positivos al mismo tiempo.

- P: ¿Desde cuándo se sentía mal el Presidente?

-R: Según el mensaje que grabó a mediodía, él dijo que se sentía mal a partir del martes al final de la noche. Él ya se sentía con síntomas que no eran normales, como dolor de cuerpo y por eso decidió hacerse los exámenes.

- P: Usted mencionó con anterioridad que tanto él como los funcionarios de Gobierno se realizaban la prueba una vez a la semana. ¿Por qué ahora él dice que se la ha practicado sólo seis veces desde que se registró el primer caso en el país?

-R: Nosotros, por lo menos los del Gabinete y los que estamos cerca del Presidente, nos hacemos las pruebas constantemente. El señor Presidente se ha hecho varias pruebas, tal vez él quiso decir que son seis veces las que se hizo la prueba, pero uno se hace a veces dos o tres diferentes clases de prueba. Por ejemplo, yo hoy me hice la prueba de antígeno y la PCR... eso es lo que él quiso decir, no es seis veces la PCR, sino que son seis veces que él ha tenido que hacerse la prueba.

- P: Aún así no suman una cantidad considerable de pruebas, tomando en cuenta que usted mencionó que se la hacían una vez a la semana...

- R: Mire, el Presidente ha estado con un sinfín de personas que han dado positivo y él inmediatamente se hace la prueba. No le digo que él no haya dado un dato exacto, pero sí estoy consciente de que existe un error en este dato, pero de todos los seis meses que han transcurrido durante la pandemia, se ha hecho varias veces la prueba. Lo importante aquí no es cuántas veces se ha hecho la prueba, sino que él es consciente de hacerse pruebas cuando se reúne con personas que dan positivo para el Covid-19, porque entre más rápido tome tratamiento es menos factible que se empeore la salud.

- P: Si fue el lunes o el martes que él comenzó a sentirse mal, ¿por qué acudió a los actos de Independencia y al Congreso?

-R: Porque es una persona responsable y ha tenido una agenda determinada y ha tenido muchos invitados importantes en los actos y el contagio del señor Presidente ha sido leve y uno se confunde con una gripe normal, porque es un dolor de cuerpo.

- P: Supongo que prevenir el contagio cae dentro de esta misma responsabilidad de la que usted habla...

-R: De hecho, el Presidente, durante todos los actos, guardó distanciamiento de todas las personas que tuvo en contacto utilizando las mascarilla, lo puede ver en todas las escenas que transmitimos en vivo y si hubiera sido así, muchos de nosotros hubiéramos resultado contagiados y no fue así.

- P: Pero él mismo dijo que sostuvo una reunión para tomar café y que se quitaron las mascarillas, en la que también participó el Vicepresidente y ya tenía síntomas ¿Dónde queda allí la responsabilidad?

-R: Yo le digo que cuando uno está trabajando durante todo el día y siente un dolor de cuerpo, no necesariamente lo asocia a estar contagiado de Covid-19. El Presidente es una persona activa, va a muchos eventos y pudo haber sido cansancio, solamente, puede ser que él lo confundió con un simple cansancio por la cantidad de actividades a las que había acudido anteriormente.

-P: ¿Y por esa razón se realizó la prueba hasta el jueves por la noche, pese a que se sintió mal desde el martes?

-R: Pueda ser que esa haya sido la razón, no se le sabría decir, pero él ya vio que iba incrementando el dolor del cuerpo fue directamente a hacerse la prueba Covid.

Escucha aquí la entrevista con Francis Masek:

Jessa Gramajo · La secretaria de Comunicación habla sobre el estado de salud de Giammattei

- P: ¿En algún momento el Presidente les manifestó a ustedes que se sentía mal?

- R: No. Este tipo de detalles nunca lo hablamos.

- P: El 14 de agosto dijo que él se trataría en el San Juan De Dios si le daba Covid y la situación se complicaba. ¿Ese plan sigue en pie?

- R: La prueba del Covid-19 se la practicó en el Hospital San Juan de Dios y allí le van a hacer los chequeos médicos cada 48 horas. Los médicos que estarán acompañándolo son el doctor Edwin Asturias, de Coprecovid; la ministra de Salud, Amelia Flores, y el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, ellos están aconsejándole respecto a la enfermedad.

- P: Pero ellos no laboran en el Hospital San Juan de Dios. Es decir, ¿ya se tiene un espacio asignado en ese centro asistencial si se llegara a complicar la situación?

- R: El Hospital San Juan de Dios acaba de sacar una declaración en donde aseguran que ya están listos para tratar al Presidente si la situación se complica.

- P: ¿Cómo han analizado su contagio, tomando en cuenta el padecimiento congénito que tiene?

- R: Él está muy consciente y lo ha dicho en entrevistas semanas anteriores que él tiene predisposición de su salud para el tema de Covid-19... por eso las acciones que tomó. Siendo doctor han sido inmediatas, ya está tomando medicamentos para no tener problemas con las vías respiratorias.

- P: Pero el Presidente padece de aterosclerosis. ¿Qué han hablado en Gobierno para que la situación no se complique?

- R: Eso lo ha hablado directamente con los médicos públicos. Él también es médico. Él está consciente de que cuando se empieza el tratamiento de manera temprana, tiene posibilidades de no empeorar. Y algo importante es que los chequeos médicos son cada 48 horas.

- P: ¿Están previniendo desde ya las acciones políticas que se tomarán si la situación de salud del Presidente se complica?

- R: Lo más importante son los chequeos médicos y serán públicos, eso da un parámetro que en todo momento está teniendo el apoyo para que no se complique su enfermedad. Si tiene complicaciones se actuará conforme la Ley... Pero él tiene un contagio leve.

- P: Claro, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, también empezó con un contagio leve, pero su situación se complicó. ¿Por qué el Presidente no tomó la recomendación de acudir a un centro asistencial, como se lo recomendó a Rodríguez?

- R: Aquí hay dos puntos importantes: el Presidente no se ha sentido mal, le han dicho que su contagio es leve y el señor Presidente es doctor, esa es la diferencia y sabe cuáles son los síntomas que tiene, él todo su vida ha estado con un cuadro médico delicado, no se puede comparar un paciente con otro. Todos los pacientes tienen síntomas distintos y se tratan de manera diferente y la ventaja que se tiene es que él es doctor.