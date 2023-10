Alejandro Giammattei pide una tregua para que se liberen los bloqueos

-

Presidente Giammattei pide a Bernardo Arévalo que llame a la calma y que haya una tregua por los bloqueos que se realizan en todo el país.

La noche de este 10 de octubre, el presidente de la República Alejandro Giammattei compartió a través de redes sociales, un video en el que le envía un mensaje al presidente electo Bernardo Arévalo, en donde le pide que cesen las manifestaciones.

"Yo lo invito a que llame a la tranquilidad, lo invito a que proponga una tregua, una tregua porque la gente se está muriendo (...) Llame a la gente a que desocupen las carreteras y que se cumpla lo que hoy dijo la Corte de Constitucionalidad", indicó Giammattei.

El mandatario reiteró: "De la orden de liberar, le repito, una tregua que nos lleve 5,6,7 15 días pero con el país caminando, juntémonos, hagamos esa hoja de ruta que le dije para que el país pueda volver al sendero de la tranquilidad y no haya el desabastecimiento, el crecimiento en los precios porque hay escasez", puntualizó.

Además, afirmó que los bloqueos no son pacíficos y que son ilegales. "No diga ahora que la responsabilidad es de otros. Si yo asumo mi responsabilidad porque soy el Presidente, no en funciones, soy el presidente Constitucional de la República y usted va a ser el próximo presidente Constitucional de la República", dijo Giammattei en el material audiovisual.

Según el mandatario, los pueblos originarios y ancestrales le han hecho caso a Arévalo, a quien culpó de llamar a las manifestaciones y le hizo un llamado a que se ponga la mano en la consciencia. "Señor Arévalo, con todo respeto (...), de nuevo lo invito, la paz social en el país le conviene a todos", se escucha en el video.

Estas fueron sus declaraciones:

Señor Presidente electo @BArevalodeLeon, como lo dije en mis palabras a la nación del pasado lunes, como presidente saliente lo invito a un diálogo con el fin de encontrar la hoja de ruta que nos lleve a la conciliación.



Guatemala necesita avanzar. pic.twitter.com/iqm05gam1h — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) October 11, 2023

Carta al mandatario electo

Unos instantes antes de publicar el video, el mandatario también había enviado una carta al presidente electo Bernardo Arévalo, en la que también lo responsabilizaba de las manifestaciones y le hacía un llamado para que se reúnan y discutan con la presencia de la Misión de Mediación de la Organización de los Estados Americanos.

"Con mucho pesar he escuchado sus más recientes argumentaciones públicas en distintos medios de comunicación, las cuales evidencian la intención de separarse de su responsabilidad frente a los últimos acontecimientos de ingobernabilidad en el país", se lee en la carta.

Giammattei le pidió a Arévalo que sea responsable y asuma las consecuencias de sus acciones y afirmó que le entregará el poder el próximo 14 de enero. "Venga a dialogar y encontrar la solución a la desestabilización que ha promovido con falsas e inexistentes teorías de supuestos golpes de estado", puntualizó.

"Espero que reflexione ante su postura inicial y decida participar con la misión de mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se encuentra en el país. Piense en el bien de Guatemala y los ciudadanos", se indica al final del escrito.

