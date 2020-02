Giammattei señala que algunas ONG reciben dinero para el crimen

El presidente Alejandro Giammattei aseguró que desconocía los detalles de la nueva ley aprobada por el Congreso, con la que se pretende fiscalizar los recursos que reciben las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), pero indicó que algunas se han utilizado para financiar hechos delictivos.

"Guatemala esta urgída de una cultura de transparencia, muchísima gente pide transparencia a los gobiernos, pero muchísima gente se niega a hacer transparentes sus operaciones", manifestó el mandatario.

AQUÍ TE LO CONTAMOS:

Según Giamamttei, cuando llegue el Decreto aprobado al Ejecutivo, la analizarán con el cuerpo jurídico para determinar si contiene alguna inconstitucionalidad y con base a ellos se tomará una decisión.

ONG y criminales

El mandatario negó que la iniciativa de las maras tenga relación con la Ley de las ONG, luego que varias organizaciones han señalado que la intención del Gobierno es dañar a las entidades que los critican y fiscalizan, por el contrario, Giammattei aseguró que la intención es que haya transparencia, ya que los recursos de muchas entidades han sido utilizadas para cometer hechos delictivos.

"Seamos enfáticos en algo, entra dinero a Guatemala bajo el paraguas de ONG que no se sabe la procedencia, no se sabe su destino y no se sabe en qué va a beneficiar. De hecho, hemos tenido algunos casos que se ha mal utilizado, incluso en el financiamiento de hechos delictivos", aseguró.

Sin embargo, al cuestionarle sobre los casos que conoce sobre recursos mal utilizados, el mandatario indicó que se basó en los reportes de medios de comunicación, pero ejemplificó con una entidad que se dedica a la reconstrucción de oídos, la cual, según el Presidente, cobra lo mismo que una empresa que no recibe fondos de ayuda.