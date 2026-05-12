Falta poco para que Jesse & Joy visite Guatemala

Falta poco para "El Despecho Tour" de Jesse & Joy en Guatemala.
OTRAS NOTICIAS: Jesse & Joy llegan a Guatemala con "El Despecho Tour"
La sexta gira musical del dúo mexicano viene al país con sus temas que representan el amor y el desamor, en su sétimo álbum de estudio "Lo que nos faltó decir".
Además, sus clásicos como "¡Corre!", "Espacio Sideral", "Dueles" y "3 .A.M.", que se han vuelto un himno en situaciones de vulnerabilidad e inspiración para salir adelante de las caídas, sanar y confiar en una nueva oportunidad para el corazón.
Ganadores del Latin Grammy y de la Gaviota en Viña del Mar han logrado posicionarse en los primeros lugares de las listas de popularidad.
Acerca de El Despecho Tour
Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por sus más grandes éxitos y así como nuevas propuestas musicales, en una noche cargada de emociones, nostalgia y conexión
"El Despecho Tour" ha sido un rotundo éxito en diferentes países, registrando múltiples shows sold out, lo que confirma el fuerte vínculo emocional que el público mantiene con su música. En este espectáculo, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por sus más grandes éxitos, así como nuevas propuestas musicales, en una noche cargada de emociones, nostalgia y conexión.
Fecha
El dúo se presentará el sábado 23 de mayo a las 08:00 p. m. en Forum Majadas.
Boletos
Mesa Oro: Q690 (incluye fee de ticketera)
Mesa Platinum: Q815 (incluye fee de ticketera Mesa Black: Q1,140.00 (incluye fee de ticketera)
Los boletos ya están a la venta aquí.