Gobernación confirma que "el Lobo" no ha sido trasladado de cárcel

Autoridades señalan que impugnarán todas las resoluciones que busquen que el reo sea trasladado a otra cárcel.

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, confirmó que el líder de la pandilla Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias "el Lobo", continúa recluido en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1 debido a que han impugnado todas sus solicitudes legales.

"Es importante señalar y recordar que el Lobo no ha sido trasladado de Renovación 1", afirmó el titular de la cartera de seguridad del Interior.

Agregó que desde el Ministerio de Gobernación continuarán impugnando todas aquellas resoluciones que busquen que el cabecilla de la pandilla Barrio 18 sea trasladado a una prisión distinta.

A través de sus abogados el líder pandillero busca ser trasladado de prisión. (Foto: Archivo / Soy502)

"Como he señalado en otros momentos vamos a utilizar todas las herramientas legales para evitar que se den estos traslados, no solo del Lobo, sino que de otros privados de libertad de Renovación 1, vamos a seguir trabajando en esa línea", afirmó Jiménez.

El funcionario también aseguró que las condiciones en que se encuentra Ochoa Mejía son las mismas desde que fue trasladado.

"No hay identificación de daño ni a sus derechos ni a su condición como privado de libertad que nos permitan cambiar alguna situación de él en Renovación 1", puntualizó el ministro.

No hay trasladado

Jiménez también aprovechó para señalar que tampoco se han registrado trasladados de otros jefes pandilleros a ninguna cárcel.

"No hay traslados de los cabecillas de Renovación 1 a ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque todas las solicitudes de los jueces nosotros las impugnamos y esto lleva a su proceso legal", afirmó el funcionario.

Agregó que en lo que se refiere a traslado de otros líderes pandilleros o liderazgo de estas estructuras que están en otras cárceles "es un proceso que vendrá con renovación 2" donde se tomarán decisiones basadas en la identificación de perfiles.