Gobernación y EE.UU crean unidad para rastrear dinero ilícito en Guatemala

La unidad también cuenta con equipo tecnológico y asistencia técnica, con lo que se busca mejorar el combate contra estructuras criminales.

El Ministerio de Gobernación con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos crea la Unidad de Análisis Financiero de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), para fortalecer la lucha contra el crimen financiero y mejorar las capacidades de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC), en el rastreo del dinero ilícito.

Dicha unidad cuenta con el apoyo conjunto de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos de América y busca robustecer las labores de investigación y mejorar la respuesta frente a las estructuras delictivas que operan en el país.

Hoy se presentó la Unidad de Análisis Financiero de la DEIC, con asistencia técnica, remozamiento de instalaciones y equipo tecnológico. (Foto: Embajada de Estados Unidos)

La Unidad contra el Crimen Financiero está integrada por investigadores con formación especializada en el rastreo de finanzas criminales, extinción de dominio, lavado de activos, corrupción y redes financieras del crimen organizado.

En el lanzamiento, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, resaltó la importancia de la nueva unidad, debido a que representa un paso firme y estratégico de la seguridad en el país, para rastrear e identificar organizaciones criminales.

El objetivo de la Unidad de Análisis Financiero es mejorar el combate a estructuras delictivas. (Foto: Mingob)

Cooperación

"Esta unidad surge como parte de una estrategia integral para modernizar los métodos de investigación e incorporar nuevas tecnologías. Esta unidad financiera es un componente para establecer la capacidad del Estado, para en principio rastrear el delito, mapear economías criminales e identificar y anticipar redes financieras del crimen organizado. La unidad de análisis se creó para anticipar, prevenir y desarticular", afirmó Villeda.

El titular de la cartera de Gobernación también puntualizó que la puesta en marcha de la unidad es posible gracias a la donación de la Embajada de Estados Unidos, un gesto que refleja la confianza en el Estado guatemalteco y en su decisión de combatir las redes financieras criminales.

“Cortar el financiamiento de grupos terroristas es una prioridad clave de Estados Unidos para destruir su capacidad operativa”, dijo Bradley. (Foto: Embajada de Estados Unidos)

En la inauguración también asistió Tobin J. Bradley, embajador de EE. UU. En Guatemala, quien resaltó que, "el fortalecimiento de este unidad, no es solo un acto de compresión técnica, es una acción estratégica para la erradicación de las organizaciones criminales transnacionales. Este apoyo conjunto representa un avance en la seguridad. Además, fortalece la alianza entre Guatemala y EE. UU. en el combate a la criminalidad", aseguró.

Con la iniciativa, las autoridades reiteraron su compromiso de fortalecer la seguridad y avanzar hacia un modelo de investigación criminal más eficiente, moderno y transparente en beneficio de la población guatemalteca.