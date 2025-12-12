Gobernación y Embajada de EE.UU. intercambiarán información

-

Estados Unidos y Guatemala intercambiarán información relacionada con criminales.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, firmaron un Acuerdo de Entendimiento sobre el intercambio de información entre el Ministerio de Gobernación y la Embajada de Estados Unidos.

Dicho acuerdo de cooperación, permitirá trasladar información de delincuentes y terroristas que han sido identificados en toda la región. Además, de apoyar con información relacionada a los privados de libertad.

"La cooperación extranjera es lo mejor cuando traemos lo mejor de nuestro país, los mejores expertos y cuando trabajan con los mejores del otro país", dijo el embajador.

Durante su discurso, el Bradley también recordó la fuga de los 20 pandilleros del Barrio 18, de la cárcel de Fraijanes II y resaltó que el Gobierno ha dado una respuesta contundente en su búsqueda.

Dijo que cualquier persona que apoye a pandilleros o mareros serán catalogados como terroristas.

"Desde hoy en adelante estos criminales no tendrán donde huir o donde esconderse", finalizó.

Mientras, el ministro de Gobernación, dijo que era un día importante para la seguridad del país, porque, además, era un acuerdo único para Guatemala y para el mundo.

"Esta es una alianza estratégica, con la convicción que la seguridad de nuestras naciones requiere cooperación. Establecemos un mecanismo formal que nos permitirá reforzar los controles, modernizar en que gestionamos la información relacionada con las personas privadas de libertad", dijo.

Apoyo de EE.UU.

Este nuevo acuerdo, se suma al apoyo que ha brindado la Embajada de Estados Unidos, entre este el envío del grupo Vulcano para apoyar la búsqueda de los pandilleros fugados.

Además, el 11 de diciembre último, el Mingob con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos creó la Unidad de Análisis Financiero de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), para fortalecer la lucha contra el crimen financiero y mejorar las capacidades de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC), en el rastreo del dinero ilícito.

Dicha unidad cuenta con el apoyo conjunto de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos de América y busca robustecer las labores de investigación y mejorar la respuesta frente a las estructuras delictivas que operan en el país.