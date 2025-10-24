Gobernación pedirá colaboración del FBI para capturar a reos fugados

-

Marco Antonio Villeda, nuevo ministro de Gobernación, anunció que pedirá apoyo al FBI para buscar a los reos fugados de Fraijanes II.

OTRAS NOTAS: Marco Villeda anuncia depuración del Sistema Penitenciario y aislamiento de reos

El Ministerio de Gobernación pedirá el Gobierno de Estados Unidos que el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) colabore para la recaptura de los reos de alta peligrosidad fugados de la cárcel Fraijanes II.

La información fue confirmada por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, quien además precisó que buscará modernizar los procesos en las cárceles nacionales.

"Una de mis primeras acciones como ministro será solicitar hoy mismo la colaboración del Gobierno de los Estados Unidos para que despliegue un equipo del FBI experto en pandillas y personas prófugas para que nos asista en la búsqueda de los dieciséis pandilleros fugados", declaró el funcionario.

El Ministerio de Gobernación quiere fortalecer sus capacidades para recapturar a los reos fugados. (Foto: Archivo / Soy502)

Agregó que la decisión de pedir ayudar al gobierno estadounidense se da a pesar de que está seguro que el Ministerio de Gobernación puede y tiene la capacidad para capturar a los reos del Barrio 18 que se encuentran prófugos.

"No lo dudo, el problema es cuánto tiempo nos llevaría conforme a nuestras capacidades capturar a todas estas personas. Nosotros necesitamos capturar a esta gente lo más pronto posible y en ese sentido, mientras más ayuda tengamos, mejor", explicó Villeda Sandoval.

Afirmó que el país necesita toda la ayuda posible y "si el FBI tiene la capacidad y la voluntad de colaborar para capturar a estas personas lo más pronto posible para sacarlas de las calles" lo solicitará.

LEA MÁS: Presidente dice que no sabe en dónde está Francisco Jiménez

Certificarán cárceles

El ministro indicó que otra de las acciones que tomará en su labor al frente de la cartera de Gobernación será llevar a cabo un proceso para mejorar la seguridad de los centros de privación de libertad.

"Procederemos en colaboración con nuestros socios estratégicos a iniciar un proceso de certificación de todas las cárceles de Guatemala para que cumplan los estándares internacionales de seguridad", apuntó el funcionario.

El ministro de Gobernación informó sobre las primeras acciones que hará para fortalecer a la cartera. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Asimismo, agregó que una vez el Decreto 11-2025 que da vida a la Ley Antipandillas sea sancionado y entre en vigencia se auxiliará del mismo para el combate a estos grupos delincuenciales.

"Será una herramienta importantísima que podemos utilizar porque tenemos que atacar de frente este este fenómeno criminal", precisó Villeda Sandoval.