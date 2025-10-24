Marco Villeda anuncia depuración del Sistema Penitenciario y aislamiento de reos

-

El ministro de Gobernación designado, quien sustituirá a Francisco Jiménez (quien salió del país el jueves 23 de octubre), dio sus primeras declaraciones en La Ronda y explicó que depurará el Sistema Penitenciario y aislará a los reos.

El ministro de Gobernación designado, Marco Antonio Villeda Sandoval, anunció que entre sus primeras acciones al frente de la carretera será una depuración del Sistema Penitenciario (SP) y trabajar en el aislamiento de reos de alta peligrosidad.

Villeda Sandoval se presentó por primea vez en la conferencia de prensa La Ronda, junto al presidente Bernardo Arévalo, el viceministro de Seguridad, Estuardo Roberto Solórzano, y el viceministro Antinarcóticos, Víctor Hugo Cruz.

"Nuestra primera prioridad es tomar el control y renovar nuestro Sistema Penitenciario. Como el presidente ordenó, nombraremos a nuevos directores y vamos a tener un nuevo equipo con un nuevo compromiso por la seguridad del pueblo de Guatemala", aseveró el funcionario.

Villeda Sandoval participó en la conferencia de prensa La Ronda. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

El ministro designado explicó que al llegar a la cartera evaluará la situación razón por la cual próximamente revelará los nombres de las personas que reforzarán el SP.

"Además, trabajaremos con inteligencia para aislar completamente a los presos de máxima seguridad, bloquear sus contactos con el exterior y así reducir la influencia del crimen organizado y bajar los delitos que nos preocupan, especialmente las extorsiones", precisó Villeda Sandoval.

Agregó que como ya anunció el ministro de la Defensa, Henry Saenz, se trabajará en conjunto para la construcción de una nueva cárcel.

El funcionario precisó que junto a su equipo debe hacer "una investigación interna para ver qué fue lo que falló y qué fue lo que provocó que los reos se hayan fugado".

Señaló que sostendrá una reunión con el director de la Policía Nacional Civil y los diferentes directores de los organismos de inteligencia, en la cual determinarán que correctivos se necesitan aplicar para que una fuga de esta naturaleza "no vuelva a suceder".