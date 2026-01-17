Gobernación se pronuncia ante motín en cárceles del país

-

Tres cárceles para hombres presentaron motines este sábado.

Varios disturbios fueron registrados durante esta mañana de 17 de enero, en los centros penitenciarios de Fraijanes II, Renovación I en Escuintla y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18.

El Ministerio de Gobernación tras confirmar los hechos delictivos dentro de los penales, afirmó que: “En Guatemala no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado, tampoco se tolera que grupos que han sembrado violencia pretendan imponer sus condiciones”

El Ministerio de Gobernación y el @Ejercito_GT activan protocolos para restablecer el orden en centros carcelarios. #SeguridadConTransparencia pic.twitter.com/X1VAoxuvMD — MinGob (@mingobguate) January 17, 2026

Esto, a través de un comunicado por X, el cual indica que desde los primeros incidentes por parte de los privados de libertad, fuerzas militares y de la Policía Nacional Civil (PNC) activaron protocolos de seguridad y control.

Además de aludir que dichos hechos son en respuesta a los programas de seguridad instalados para el control de los centros carcelarios en Guatemala, “son una reacción directa a las decisiones firmes de este ministerio de retirar privilegios a líderes de estructuras criminales y de no acceder a sus presiones ni exigencias” se lee en el parte del comunicado.

Hasta el momento se desconoce si existe víctimas tras estos motines.

