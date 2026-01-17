Familiares de reos hacen "cadena humana" para bloquear el paso (video)

Además, una camioneta fue incendiada por desconocidos.
EN CONTEXTO: Reportan incidentes simultáneos en cárceles del país, hay guardias retenidos
En medio del motín realizado por hombres privados de libertad en centro penitenciario Renovación I, ubicada en Escuintla, en el km. 68 ruta a Taxico, se produjo un incendio de un vehículo, que fue prendido en llamadas por hombres desconocidos.
Estos hombres huyeron mientras familiares de los recluidos en la cárcel impiden el paso de la ruta a través de una cadena humana.
Tomaron las torres
En las torres de vigilancia de este centro carcelario se observa a los privados de libertad vigilando el área, que según información preliminar, esto sería parte de un plan para generar una fuga masiva.
Por ello, Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y el grupo Élite del Sistema Penitenciario se encuentran ejecutando una operación que ha impedido esto, pero el ambiente fuera del lugar se ha puesto tenso y peligroso.