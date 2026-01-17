Versión Impresa
Familiares de reos hacen "cadena humana" para bloquear el paso (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
17 de enero de 2026, 11:04
Así se vive el ambiente la ruta que conduce a la cárcel para hombre Renovación 1, en Escuintla. (Foto: redes sociales)

Así se vive el ambiente la ruta que conduce a la cárcel para hombre Renovación 1, en Escuintla. (Foto: redes sociales)

Además, una camioneta fue incendiada por desconocidos.

En medio del motín realizado por hombres privados de libertad en centro penitenciario Renovación I, ubicada en Escuintla, en el km. 68 ruta a Taxico, se produjo un incendio de un vehículo, que fue prendido en llamadas por hombres desconocidos.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Estos hombres huyeron mientras familiares de los recluidos en la cárcel impiden el paso de la ruta a través de una cadena humana.

Tomaron las torres

En las torres de vigilancia de este centro carcelario se observa a los privados de libertad vigilando el área, que según información preliminar, esto sería parte de un plan para generar una fuga masiva.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Por ello, Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y el grupo Élite del Sistema Penitenciario se encuentran ejecutando una operación que ha impedido esto, pero el ambiente fuera del lugar se ha puesto tenso y peligroso. 

