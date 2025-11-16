Gobierno afirma que la Ley Antipandillas protegerá a los guatemaltecos

-

Pandilleros buscan que la legislación sea expulsada del ordenamiento jurídico nacional.

El Organismo Ejecutivo se pronunció ante la noticia que un pandillero accionó en la Corte de Constitucionalidad en contra de la Ley Antipandillas y señaló que la ley será usada para proteger a la población.

Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, fue consultado sobre que postura tenía el Ejecutivo por la noticia que un pandillero accionó en contra de la referida ley.

"Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Que un pandillero utilice herramientas legales no cambia la verdad", aseguró el secretario.

Santiago Palomo, secretariode Comuniación Social de la Presidencia. (Foto: SCSP / Soy502)

Palomo indicó que la Ley Antipandillas "busca proteger a los guatemaltecos honrados" y "brindar seguridad y paz a las comunidades".

"Como ha dicho el presidente —Bernardo Arévalo—, el Ministerio de Gobernación la usará justamente para fortalecer las capacidades de seguridad y luchar contra el enemigo común que tiene este pueblo que son las maras y pandillas", afirmó el funcionario.

El secretario afirmó que Ejecutivo solo sabe que es una acción de inconstitucionalidad la que se presentó en contra de la ley, pero no se tiene detalle sobre los argumentos y en qué fase del proceso está el trámite.

La Ley Antipandillas fue aprobada por el Congreso, declarando a la Mara Salvatrucha y Barrio 18 como grupos criminales transnacionales y terroristas.

La normativa, respaldada por el presidente Arévalo, busca endurecer las penas por delitos cometidos por pandilleros.

La acción legal en la CC fue presentada por un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) que está preso.

La Ley Antipandillas declaró a las maras o pandillas organizaciones terroristas. (Foto: Archivo / Soy502)

El recurso, descrito como una inconstitucionalidad, se presentó a dos días de la vigencia de la ley y busca la revisión de supuestas irregularidades en su aprobación.

El anuncio del Ejecutivo se da en el contexto de la estrategia de seguridad de Bernardo Arévalo, que incluye la construcción de una cárcel de máxima seguridad exclusiva para pandilleros.

Se estima que en Guatemala hay 12,000 pandilleros y colaboradores, además de 3,000 en prisión.