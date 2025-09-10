Ejecutivo propondrá iniciativa para reconstruir viviendas afectadas por sismos

-

Propuesta podría ser presentada en esta semana, según las autoridades.

El Organismo Ejecutivo presentará una iniciativa de ley con la cual se pretende apoyar económicamente a las familias cuyas viviendas sufrieron daños debido a los potentes sismos ocurridos el 8 de 27 de julio pasado.

La información fue confirmada por el presidente Bernardo Arévalo, quien preciso que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), junto al Ministerio de la Defensa, llevaron a cabo un censo de las viviendas afectadas.

Los violentos sismos afectaron principalmente los departamentos de Sacatepéquez y Jutiapa. (Foto: Archivo / Soy502)

"Han hecho un censo de las viviendas que han sido dañadas como efecto de la serie de temblores que se dieron en Sacatepéquez y posteriormente en Jutiapa. Este censo identifica los daños en tres niveles: leves, medianos y totales", declaró el mandatario.

Agregó que la iniciativa de ley lo que hace "es autorizar al Gobierno a tomar una cantidad de fondos que están disponibles para temas de vivienda en el Ministerio de Comunicaciones y ponerlos en un mecanismo que va a permitir su canalización para indemnizar a las personas".

Claudinne Ogaldes, secretaria de Conred, informó que "se evaluaron todos los lugares donde se sintieron los sismos y eso dio un total de 6,958 viviendas con daños".

"Algunas son leve, moderado y severo, como decía el señor presidente. Es donde vamos a atender a las familias con esta iniciativa de ley", afirmó la funcionaría.

Consultada sobre cuánto dinero recibirán los beneficiarios por la indemnización, respondió que "dependerá de la familia".

"Estamos estipulando de Q 10 mil hasta Q 70 mil dependiendo la severidad. Obviamente, las de daños severos tendrán Q 10 mil y así sucesivamente conforme el daño de su vivienda", explicó la secretaria.

Las familias cuyas viviendas sufrieron daño severo son las que recibirían el beneficio. (Foto: Archivo / Soy502)

Ogaldes precisó que esperan que la iniciativa sea presentada esta semana en el Congreso de la República y que la mayoría de viviendas afectadas fue porque existe malas prácticas de construcción.

"Pueden hacer un recorrido por Santa María de Jesús y verán que no tenían columnas o soleras, simplemente era block tras block sin ningún control y la idea es construir mejor", afirmó la titular de Conred.

Afirmó que con la iniciativa lo que esperan es que al recibir la indemnización las familias logren construir mejor y por consiguiente su vivienda sea más segura.