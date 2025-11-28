Proyectos estatales podrán ser monitoreados en línea por la población

-

El enlace para visualizar el avance físico de las obras deberá ser publicado en el portal Guatecompras.

El Congreso ordenó agregar una cláusula en los contratos de obra que obligue a colocar cámaras digitales para visualizar en línea el desarrollo de las obras de proyectos de inversión mayores a Q 900,000.

La orden destinada a los contratistas, quedó establecida en el artículo 101 del Decreto 27-2025 Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual señala que, para contribuir a la transparencia, las instituciones responsables también deben incluir las coordenadas geográficas, latitud y longitud, de cada proyecto registrado en el Sistema Nacional de Información de Inversión Pública.

Todos los proyectos mayores a Q 900 mil deberán cumplir con lo ordenado por el Congreso. (Foto: Archivo / Soy502)

Para cumplir con la orden, los contratistas deben "proveer el enlace a la entidad contratante para realizar el monitoreo y seguimiento que permita a la población observar el avance físico de las mismas".

La Ley también contempla que en aquellos casos en los que no sea posible instalar los dispositivos digitales debido a la falta de un sistema de telecomunicaciones por internet, "se deberá llevar un registro fotográfico mensual".

El registro deberá incluir, en cada fotografía, las coordenadas geográficas, así como la fecha y la hora de ejecución de las obras, para que se lleve un control detallado del avance de los trabajos.

Asimismo, la Unidad Compradora de la entidad contratante deberá publicar en el Sistema Guatecompras la dirección de la página de internet provista por el Contratista, donde se pueda visualizar en línea el desarrollo integral de la obra y su avance físico.

La Ley establece que "esta disposición será obligatoria en proyectos mayores a Q 900,000 y deberán contar con un archivo electrónico que contenga el historial de ejecución de los proyectos, el cual deberá ser actualizado mensualmente".