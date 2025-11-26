Avanza la recuperación del Aeropuerto La Aurora y anuncia nuevas mejoras

-

El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, presentó el plan de recuperación y modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), que contempla más de 200 acciones operativas y de seguridad esenciales.

TE PUEDE INTERESAR: Bernardo Arévalo se pronuncia sobre la aprobación del Presupuesto de Estado 2026

Durante la Ronda de este miércoles 26 de noviembre, el viceministro de Transportes, Fernando Suriano, presentó una actualización detallada sobre los avances y próximos proyectos destinados a la recuperación integral del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Según explicó, el plan de trabajo está estructurado en cinco segmentos y contempla más de 200 acciones orientadas a restablecer la capacidad operativa, administrativa y de seguridad del principal aeropuerto del país.

El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, presentó plan de recuperación y modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), que contempla más de 200 acciones operativas. (Foto: Archivo/Soy502)

Suriano destacó que uno de los pilares de esta fase de recuperación ha sido la reorganización administrativa, necesaria para garantizar una ejecución "adecuada y transparente" de los recursos.

Este proceso ha requerido una coordinación estrecha entre instituciones públicas, actores privados y países aliados. Entre ellos, mencionó el apoyo de Estados Unidos, particularmente en temas de seguridad aeroportuaria, así como la cooperación de Taiwán en diversos proyectos técnicos.

TE PUEDE INTERESAR: Así avanzan las mejoras en el Aeropuerto Internacional La Aurora

Proceso de renovación

El viceministro subrayó la importancia de modernizar sistemas esenciales que habían estado en deterioro durante más de una década. Entre ellos, mencionó la renovación del sistema de aire acondicionado, considerado un componente fundamental para la operación del aeropuerto.

Las autoridades del Aeropuerto Internacional La Aurora anunciaron sobre la instalación de la maquinaria principal del nuevo sistema de aire acondicionado, que busca mejorar la experiencia de los viajeros y la eficiencia energética del edificio.

: Cortesía pic.twitter.com/2TQzUfhxFk — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 6, 2025

Además, informó sobre la instalación del nuevo equipo de vocería y comunicaciones, que sustituye un sistema obsoleto que obligaba a distintas aerolíneas a utilizar equipos propios sin uniformidad operativa.

Otro punto mencionado fue la reparación de más de 18 mil metros cuadrados del techo del aeropuerto, un trabajo que continuará durante 2026, junto con la actualización del sistema eléctrico, que anteriormente requería apagar amplios sectores del aeropuerto para realizar cualquier reparación.

Modernización

Suriano confirmó que los nuevos equipos de rayos X ya fueron adquiridos y llegarán al país el 6 de diciembre. Esto permitirá que a partir de enero entre en funcionamiento una sala completamente renovada para el control de seguridad, cumpliendo estándares internacionales.

También anunció la actualización del software de comunicaciones aéreas y gestión operativa, reemplazando sistemas que ya no eran compatibles con estándares internacionales.

El presidente Bernardo Arévalo ha enfatizado que mantener el aeropuerto en óptimas condiciones es fundamental, pues constituye la primera impresión de quienes llegan al país. (Foto: Archivo/Soy502)

Reconstrucción y ampliación

El viceministro explicó que, una vez concluida la etapa de recuperación, el Gobierno avanzará hacia la fase de reconstrucción y ampliación del aeropuerto. Para ello se gestiona un préstamo con el Banco Mundial, orientado a la compra de equipos especializados; como bombas, luces y sistemas técnicos de alta exigencia internacional, cuyo proceso de aprobación continuará ante el directorio del organismo en Washington.

Sobre este punto, el presidente Bernardo Arévalo ha enfatizado que mantener el aeropuerto en óptimas condiciones es fundamental, pues constituye la primera impresión de quienes llegan al país y un espacio de reencuentro para miles de familias guatemaltecas.