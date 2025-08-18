Presidente afirma que buscan recuperar control de áreas de Campo Petrolero Xan

-

Gobierno confirma la instalación de un campamento que busca recuperar la gobernabilidad en la zona.

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que luego que el Campo Petrolero Xan regresara a administración del Estado han comenzado a implementar una estrategia para recuperar el control sobre ese territorio.

Durante su participación en la conferencia de prensa denominada La Ronda, el mandatario fue consultado sobre las amenazas que tiene el territorio de Petén, particularmente en aquellas áreas que fueron administradas por la empresa Perenco.

La referida empresa se retiró la semana pasada del país debido a que el contrato de explotación petrolera que tenía llegó a su fin y no fue renovado.

El presidente confirmó que se instaló un destacamento militar en la zona. (Foto: Archivo / Soy502)

"Una de las tragedias que han tenido lugar es la manera como el Estado de Guatemala ha abandonado territorios fronterizos y en este caso el territorio de Petén, toda la zona de la Laguna del Tigre y otras zonas de reserva a actores criminales que las han venido ocupando", afirmó el mandatario.

El Gobernante indicó que desde el pasado 12 de agosto, día en el cual las instalaciones y territorios gestionados por Perenco pasaron a ser administrados por el Estado, se ha instalado en el Campo Xan un operativo interinstitucional.

LEA MÁS: MEM declara emergencia para contratar empresa que opere el oleoducto en Petén

"Tenemos a fuerzas del Ejército de Guatemala, de la Policía Nacional Civil, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y distintas entidades que están colaborando en ese campo que ha sido recuperado", declaró Arévalo.

Según el mandatario este es el "punto de partida para una estrategia de recuperación del control sobre esa zona".

El Gobierno busca recuperar la gobernabilidad de la zona. (Foto: Archivo / Soy502)

"Eso implica el establecimiento de un destacamento militar, con presencia policial y la toma del control, no únicamente de los bienes en el campo, sino por ejemplo del ferri para asegurar el transporte, pero que este no se preste a cualquier tipo de producto", puntualizó el presidente.

El mandatario enfatizó que en general "ya está en marcha el plan que busca la recuperación del control de toda esa zona" y que se está llevando a cabo a partir de que el Gobierno volvió a administrar las instalaciones de Campo Petrolero Xan.