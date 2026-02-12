Uso obligatorio del etanol en Guatemala suma críticas

-

Sector advierte daños mecánicos y mayor consumo por mezcla obligatoria.

TE PUEDE INTERESAR: El 30 de junio de 2026 empieza la obligatoriedad de mezclar etanol con gasolina

En una reunión sostenida entre el diputado Cristian Álvarez, de la bancada CREO, y miembros de la Asociación Guatemalteca de Vehículos Coleccionables (AGVC), representantes del sector expusieron su preocupación ante la obligatoriedad del uso de etanol en combustibles, señalando posibles afectaciones técnicas, económicas y patrimoniales.

El presidente de la AGVC, Julio Paredes, manifestó la inquietud del gremio frente a la medida. "Venimos a ver qué podemos lograr con esto porque realmente va a ser algo que nos va a afectar. Nos van a afectar los motores", afirmó, al referirse a estudios que, según explicó, advierten riesgos para vehículos antiguos.

Piden implementación gradual y mantener opción de gasolina sin etanol. (Foto: Soy502)

En ese sentido, los asistentes recalcaron que no se oponen al uso del etanol como alternativa energética, pero sí a su imposición obligatoria e inmediata. "Queremos aclarar, no estamos en contra de la implantación del etanol, lo que estamos en contra es de la obligatoriedad", expresaron.

Añadieron que debería existir libertad de elección para los usuarios, tomando en cuenta que algunos vehículos sí podrían soportar la mezcla y que factores como el costo también inciden en la decisión de consumo.

Sobre este punto, cuestionaron que el etanol represente una reducción en el precio del combustible. Indicaron que, según referencias internacionales, el etanol deshidratado puede ser incluso más caro que la gasolina, por lo que dudan que su incorporación obligatoria genere un ahorro real para los consumidores.

pic.twitter.com/mXqmNo067p — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 12, 2026

También plantearon dudas sobre la capacidad de producción nacional y la calidad del etanol que se utilizaría. Explicaron que el combustible requiere estándares técnicos específicos, como niveles mínimos de humedad, para evitar daños mecánicos.

De acuerdo con lo expuesto, en Guatemala existiría capacidad limitada para producir etanol con esas características, aunque algunos ingenios han mostrado interés en incursionar en el mercado.

Durante la reunión, los representantes insistieron en que el impacto no se limitaría a los autos de colección. "No solo son los vehículos coleccionables que son un tesoro, sino son todos los vehículos que a diario nos sirven para transportarnos", advirtieron.

Además, Werner Morales se refirió al alcance que podría tener la medida dentro del parque vehicular nacional.

"Por la preocupación que tenemos por la implementación que va a afectar a los vehículos de nuestros asociados... nuestras unidades son parte del 18% de vehículos, según datos de la SAT, que forman parte del parque vehicular del 2000 hacia abajo. Parte de lo que se verá en el informe que le entregamos es que creemos que carros del 2010 para abajo no están preparados para esto; entonces esto aumentaría a un 39% del parque vehicular en Guatemala", explicó.

En una reunión con el diputado Cristian Álvarez, y miembros de la AGVC representantes del sector expusieron su preocupación ante la obligatoriedad del uso de etanol en combustibles, señalando posibles afectaciones técnicas, económicas y patrimoniales. pic.twitter.com/rqN5vEFUwM — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 12, 2026

Señalaron que unidades de trabajo, motocicletas y automóviles de uso cotidiano podrían presentar fallas si no fueron diseñados para operar con mezclas de etanol, lo que ampliaría el impacto más allá del sector coleccionista.

LEE TAMBIÉN: MEM se prepara para la entrada en vigencia de la mezcla de gasolina con etanol

Asimismo, explicaron que el etanol posee propiedades higroscópicas, es decir, absorbe humedad, lo que puede degradar el combustible cuando los vehículos permanecen inactivos por periodos prolongados. Esto afectaría tanto a autos clásicos de uso ocasional como a motores pequeños, maquinaria y motocicletas.

También mencionaron posibles daños en mangueras, empaques, tanques, inyectores y carburadores, además de la formación de sedimentos que podrían obstruir sistemas de combustión.

Los participantes cuestionaron además estudios técnicos realizados por la Universidad del Valle, a los que hizo referencia desde el Ministerio de Energía y Minas (MEM), utilizados como base para la implementación de la medida.

Por su parte, Javier Navarro, ingeniero químico, señaló que la muestra evaluada habría sido reducida y que el tiempo de prueba resultaría insuficiente para medir efectos a largo plazo. Según indicó, algunos vehículos presentaron alertas mecánicas durante las evaluaciones, lo que, a su criterio, debió analizarse con mayor profundidad.

Por su parte, Javier Navarro, ingeniero químico, señaló que la muestra evaluada habría sido reducida y que el tiempo de prueba resultaría insuficiente para medir efectos a largo plazo. pic.twitter.com/Of6zwtsqao — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 12, 2026

Javier Navarro, ingeniero químico pic.twitter.com/IRuE9s7iFE — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 12, 2026

Morales también amplió los cuestionamientos técnicos. "No dudamos de los estudios realizados por la universidad y del ministerio, pero hay que aclarar que ellos solo midieron emisiones de gases... lo que el estudio no cubrió es que los carros, su potencia bajó, su torque bajó; estamos hablando de un 2 a 4%. Y no evaluó el cambio por el consumo... vemos que la eficiencia de un motor baja entre 2 y 4% y también el consumo aumenta un 2 o 4%", expuso.

pic.twitter.com/JZSqOl6Vvb — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 12, 2026

Asimismo, se refirió al ejemplo internacional citado por autoridades. "El señor ministro pone de ejemplo a Colombia, pero en Colombia hubo un plan de años antes de preparación... no solo a los dueños de gasolineras, sino que también hubo incentivos para que la gente fuera renovando su parque vehicular", señaló.

En materia ambiental, reconocieron que el etanol contribuye a reducir emisiones contaminantes, pero consideraron que la política pública debe abordarse de forma integral.

En materia ambiental, reconocieron que el etanol contribuye a reducir emisiones contaminantes, pero consideraron que la política pública debe abordarse de forma integral. pic.twitter.com/4NkobIV3D4 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 12, 2026

Señalaron que Guatemala enfrenta otros retos prioritarios, como la contaminación de ríos, el manejo de desechos y la falta de regulación efectiva de emisiones vehiculares, por lo que pidieron que las medidas se implementen de forma escalonada y con estudios más amplios.

La asociación reiteró su disposición al diálogo institucional y a participar en mesas técnicas que permitan evaluar la viabilidad de la medida. "Tenemos que sentarnos a platicar... para que las cosas realmente funcionen y no vayan a dañar a la ciudadanía", concluyeron.

Leonel rodas se refirió al impacto en los vehículos que los guatemaltecos usan en el día a día con la implementación gasolina con etanol. pic.twitter.com/qZYAuT1cqp — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 12, 2026

Durante el encuentro, los integrantes de la asociación, dedicada a la preservación de automóviles de más de 30 años, explicaron que su labor se centra en resguardar la historia automotriz del país. "Nuestro objetivo es mantener y preservar la riqueza que tiene Guatemala en toda esa historia automotriz", indicaron.

pic.twitter.com/YPe3U6SMBy — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 12, 2026

Los representantes también enfatizaron que el mantenimiento de estos vehículos responde más a una motivación personal que a un interés comercial. "Nosotros mantenemos los carros por pura pasión. Realmente, por pura pasión. No es negocio", señalaron, al explicar los altos costos de restauración y conservación que asumen los propietarios.

Asimismo, destacaron que las exhibiciones que organizan suelen tener fines benéficos, pues lo recaudado se destina a entidades sociales, municipalidades y causas comunitarias.