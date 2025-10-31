El Gobierno aún no publica acuerdo que obliga la mezcla de etanol con combustible

-

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció la postergación por seis meses de la entrada en vigencia de la mezcla de etanol con gasolina, moviendo la obligatoriedad al segundo semestre de 2026. Sin embargo, pese al anuncio oficial del ministro Víctor Hugo Ventura, el Acuerdo Gubernativo que formaliza esta segunda prórroga de la Ley de Alcohol Carburante aún no ha sido publicado.

El Acuerdo Gubernativo con el cual se aplazará por seis meses más la entrada en vigencia de la implementación de la mezcla de etanol con gasolina aún no han sido publicado pese al anuncio que hizo el Ministerio de Energía y Minas (MEM) hace más de un mes.

El pasado 29 de septiembre, durante una conferencia de prensa Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas informó que la implementación de la mezcla entraría en vigencia en el segundo semestre de 2026, pero que para oficializarlo debería publicarse un acuerdo.

"Hemos estado en diálogos con los diferentes actores de la cadena de comercialización y se están haciendo ajustes al reglamento y se postergará por seis meses, empezarán las mesclas a partir del segundo semestre —de 2026— aún no ha sido publicada esa modificación", afirmó el ministro durante el anuncio.

El ministro explicó que algunas empresas aún deben hacer algunos ajustes. (Foto: Archivo / Soy502)

Ventura explicó que esta nueva ampliación del plazo obedece a que las empresas aún deben hacer algunas inversiones particularmente en las terminales importadoras y las estaciones de servicio, aunque explicó que en estas últimas los ajustes son menores.

Erwin Barrios, viceministro encargado del Área Energética del MEM, confirmó este viernes 31 de octubre que el Acuerdo Gubernativo con el cual se debe prorrogar la entrada en vigencia de la implementación de la mezcla de etanol con gasolina no ha sido publicado.

Entrada en vigencia se sigue prorrogando

El 9 de julio de 2024 se publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 101-2024 el cual hizo reformas al Reglamento general de la Ley del Alcohol Carburante el cual fue publicado en julio de 2023.

Dicho acuerdo modificó el artículo 40 del referido reglamento y precisa que para su debida aplicación "la obligatoriedad de la aplicación de la mezcla será a partir del 1 de enero del 2026".

En el reglamento original se precisaba que la obligatoriedad de la aplicación de la mezcla sería a partir del 1 de enero del 2026.

Con la disposición anunciada por el ministro Ventura, el MEM prorrogaría por segunda vez la entrada en vigencia de la aplicación de la mezcla y esta comenzaría un año y medio después de lo que planificó originalmente.

La Ley de Alcohol Carburante pue publicada hace más de 40 años. (Foto: Archivo / Soy502)

Proceso retrasado

A pesar de que el reglamento de la Ley de Alcohol Carburante se emitió en 2023, la legislación es de vieja data ya que fue aprobada en febrero de 1985 por el entonces jefe de Estado y ministro de la Defensa Nacional Óscar Humberto Mejía Víctores.

Si bien la Ley abrió la posibilidad de comercializar una mezcla etanol con gasolina, su implementación se ha retrasado por más de 40 años y su reactivación ha provocado opiniones a favor y en contra.

Ejemplo de ello es que el mismo año de su publicación, el reglamento de la Ley fue sujeto de una acción de inconstitucionalidad por parte de un grupo de abogados particulares, sin embargo, en diciembre de 2024 la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió declararla sin lugar dicha acción.

¿Qué es el etanol?

El etanol, es un alcohol de origen vegetal producido a partir de la fermentación de cultivos como la caña de azúcar o el maíz.

Su rol principal uso en la industria automotriz es como aditivo o mezcla con la gasolina, creando el conocido bioetanol que se utiliza en concentraciones variadas y que normalmente son reglamentadas por los gobiernos donde se utiliza.

El etanol se extrae de la caña de azúcar o el maís. (Foto: Archivo / Soy502)

Según sus partidarios, el etanol no solo incrementa el octanaje del combustible, sino que también sustituye aditivos tóxicos, lo cual ayuda directamente en la mitigación en la emisión de gases de efecto invernadero.

Mientras que sus detractores señalan como una de sus principales preocupaciones el impacto negativo sobre vehículos viejos o no adaptados ya que algunos componentes que no están diseñados para ser usados con el alcohol podrían provocar aumento en los costos de mantenimiento y fallas mecánicas.