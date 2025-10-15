En plena crisis, Bernardo Arévalo promete cárcel de máxima seguridad

La nueva cárcel de máxima seguridad tendría capacidad para 2 mil reclusos y se estima que esté lista en 12 meses.
El presidente Bernardo Arévalo anunció el inicio inmediato de la construcción de una cárcel de máxima seguridad, durante el mensaje a la nación ofrecido a las 13:00 horas de este miércoles 15 de octubre,en el cuál, además, confirmó la renuncia del ministro Francisco Jiménez y la salida de dos viceministros.
Según el mandatario, el nuevo centro penitenciario tendrá capacidad para albergar a 2 mil reclusos y se espera que esté terminado en un plazo de doce meses.
La obra estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala y contará con los estándares más altos de control y resguardo, explicó.
El mandatario indicó que, paralelamente, se reforzarán y remozarán las prisiones existentes para mejorar las condiciones de seguridad y asegurar que la autoridad dentro de ellas permanezca bajo control estatal.
Además, Arévalo informó que aceptó la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; de la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia; y del viceministro de Seguridad, José Portillo. Los nuevos nombramientos se darán a conocer próximamente.