Gobierno descarta declarar estado de calamidad por las intensas lluvias

Las lluvias continuarán hasta el jueves, señalan las autoridades.

El Gobierno confirmó que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha atendido 272 emergencias en todo el país durante la presente semana. Sin embargo, descartó la declaratoria de estado de calamidad pública.

"El estado de calamidad no es necesario porque como estamos viendo, las instituciones están respondiendo en el marco de sus capacidades y recursos disponibles", afirmó el presidente Bernardo Arévalo.

El mandatario aseveró durante una conferencia de prensa en la sede la Conred que "no hay necesidad de recurrir a un estado de calamidad" porque las emergencias están siendo atendidas en todo el país.

Las autoridades atienden localmente las emergencias que han surgido por las lluvias. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

El mandatario explicó que en la última semana se han atendido 272 emergencias y que la mayor concentración está en los departamentos de Guatemala, Chiquimula y Huehuetenango.

"Todas estas emergencias están siendo atendidas desde el nivel local, es decir, es a través de los comités de emergencia del nivel local, municipal y a veces departamental", afirmó el mandatario.

Agregó que el reporte de Conred precisa que las emergencias han dejado dos personas fallecidas y se despliega el apoyo para atender a más de cinco mil afectadas directamente por las lluvias.

Lluvias atípicas

Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), explicó que las "típicamente finalizan en la última semana de octubre" y eso es lo que espera para este año.

"En estos momentos tenemos un comportamiento atípico debido a dos sistemas de baja presión que están introduciendo humedad al país y es la razón por la cual estamos teniendo este comportamiento, esperaríamos 48 horas más de lluvias y posiblemente el jueves disminuyan", precisó el director.

La lluvia continuará hasta el jueves de esta semana según el Insivumeh. (Foto: Archivo / Soy502)

Rojas resaltó que normalmente en noviembre comienzan a ingresar a territorio nacional frentes fríos que "en algunos momentos generan precipitaciones", diferentes a la temporada lluviosa.

"La finalización de la temporada de lluvias formalmente es a finales de octubre y podríamos esperar algunas pequeñas lluvias aún en la primera semana de noviembre", puntualizó el director de Insivumeh.