Gobierno destinará Q 900 millones para subsidiar la Tarifa Social en el 2026

El aporte busca apoyar a las familias con bajo consumo de energía eléctrica.

El Gobierno subsidiará la Tarifa Social de Energía Eléctrica durante el 2026 con recursos del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), consistentes en un monto mínimo de Q 900,000,000.

Esto fue establecido por los diputados del Congreso de la República, según el artículo 153 del Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026.

La medida tiene como objetivo reducir el costo del servicio para los hogares con menor capacidad adquisitiva del país y de esa forma contribuir a disminuir su carga económica.

La Tarifa Social es un mecanismo aplicado en el país desde hace varios años y busca apoyar a los usuarios dentro del sistema de distribución regulado cuyo consumo mensual no exceda los 100 kilovatios hora (kWh).

La Tarifa Social apoya a las familias con menor poder adquisitivo. (Foto: Archivo / Soy502)

Este esquema beneficia principalmente a familias de bajos ingresos al reducir el monto que pagan por energía eléctrica, con el fin de asegurar su acceso al suministro y proteger su economía familiar.

De acuerdo con la disposición presupuestaria, el Inde será responsable de realizar las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias necesarias para garantizar la cobertura del subsidio con fondos propios.

La institución deberá trasladar los aportes al sistema tarifario para que se reflejen en la facturación mensual de los usuarios incluidos en el beneficio.

Además, el Inde deberá presentar informes trimestrales a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, sobre el cumplimiento de la asignación.

Dichos informes deberán incluir el número de beneficiarios, la metodología de cálculo, el comportamiento del consumo energético, el impacto económico y social del subsidio, así como la evolución mensual de los descuentos aplicados.

Para finalizar, el Inde deberá dar seguimiento al comportamiento del consumo eléctrico y evaluar el efecto presupuestario y social del subsidio.