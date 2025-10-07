Gobierno dice que respeta las manifestaciones, pero actuará ante bloqueos

Grupos de veteranos militares protestan en distintos puntos del país.
El presidente Bernardo Arévalo afirmó que el Gobierno respeta el derecho de expresión y manifestación de los distintos sectores, pero que si se generan bloqueos se actuará de acuerdo a lo establecido en la ley.
Durante una conferencia de prensa, el mandatario fue consultado sobre cuál es la instrucción que giró sobre los bloqueos que grupos de veteranos militares llevan a cabo en el territorio nacional.
"El gobierno es muy claro en respetar el derecho de expresión y las manifestaciones que deseen tomar los distintos sectores, parte de los derechos constitucionalmente garantizados, no así los bloqueos al tránsito", respondió el gobernante.
Arévalo afirmó que el Ministerio de Gobernación está atento a la situación y que mientras las manifestaciones se lleven de una manera que no generen bloqueos, "no se va a interferir de ninguna manera".
Sin embargo, el presidente afirmó que: "en la medida en que generen bloqueos se actuará de acuerdo a lo establecido en la Ley".
Bloqueos a nivel nacional
La mañana de este martes 7 de octubre, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que al menos cinco puntos a nivel nacional habían sido bloqueados por la manifestación de exmilitares.
La Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado en el que calificó como acciones penales, ilegales y violatorias a los derechos constitucionales, los bloqueos en el país.
La institución exigió a las autoridades responsables del orden público "actuar inmediatamente" y no permitir los bloqueos.