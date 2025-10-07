Gobierno dice que respeta las manifestaciones, pero actuará ante bloqueos

-

Grupos de veteranos militares protestan en distintos puntos del país.

OTRAS NOTAS: Cámara de Comercio de Guatemala rechaza bloqueos de carreteras

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que el Gobierno respeta el derecho de expresión y manifestación de los distintos sectores, pero que si se generan bloqueos se actuará de acuerdo a lo establecido en la ley.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario fue consultado sobre cuál es la instrucción que giró sobre los bloqueos que grupos de veteranos militares llevan a cabo en el territorio nacional.

"El gobierno es muy claro en respetar el derecho de expresión y las manifestaciones que deseen tomar los distintos sectores, parte de los derechos constitucionalmente garantizados, no así los bloqueos al tránsito", respondió el gobernante.

Grupos de veteranos militares llevan a cabo bloqueros en distintos puntos del país. (Foto: Archivo / Soy502)

Arévalo afirmó que el Ministerio de Gobernación está atento a la situación y que mientras las manifestaciones se lleven de una manera que no generen bloqueos, "no se va a interferir de ninguna manera".

Sin embargo, el presidente afirmó que: "en la medida en que generen bloqueos se actuará de acuerdo a lo establecido en la Ley".

Bloqueos a nivel nacional

La mañana de este martes 7 de octubre, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que al menos cinco puntos a nivel nacional habían sido bloqueados por la manifestación de exmilitares.

LEA MÁS: Inician a liberar paso en puntos bloquedos

La Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado en el que calificó como acciones penales, ilegales y violatorias a los derechos constitucionales, los bloqueos en el país.

La institución exigió a las autoridades responsables del orden público "actuar inmediatamente" y no permitir los bloqueos.