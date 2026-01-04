Gobierno de Guatemala manifiesta su apoyo al pueblo venezolano

-

El Gobierno considera que los venezolanos tienen ahora la oportunidad de reconstruir su institucionalidad democrática.

OTRAS NOTAS: Sebastián Siero muestra su postura ante la captura de Nicolás Maduro

El presidente Bernardo Arévalo compartió un comunicado donde se indica que Guatemala manifiesta su apoyo hacia el pueblo venezolano para reconstruir su institucionalidad democrática, esto luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Guatemala ha sido consistente en su rechazo al régimen autoritario de Nicolás Maduro en Venezuela y a la violencia desatada contra la oposición pacífica durante el proceso electoral espurio celebrado el 28 de julio de 2024, en el que no se respetó la voluntad del pueblo venezolano y por ello no reconoció ni el resultado electoral ni a Maduro como presidente", indica el comunicado.

Asimismo, se menciona que el pueblo venezolano tiene ahora la oportunidad de reconstruir su institucionalidad democrática, y la comunidad internacional el compromiso de apoyar sus esfuerzos, en el marco del derecho y las buenas prácticas internacionales, y de la legislación constitucional venezolana.

Ante la actual situación que se vive en Venezuela, "Guatemala está lista para apoyar los esfuerzos y contribuir a una transición inclusiva y pacífica que permita a la brevedad restablecer la legitimidad democrática de su república, con autoridades legítimas, a quienes les corresponde tomar de manera soberana las decisiones sobre el futuro de su nación", agregó el Gobierno.

Por otra parte, en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, "Guatemala considera que el crimen organizado transnacional y el narcotráfico constituyen evidentemente una amenaza significativa para nuestra región. Con el secuestro de algunas instituciones de justicia de nuestro país lo evidencia, América Latina y el Caribe necesitan enfrentar la realidad de la creciente influencia del crimen organizado y el narcotráfico en los sistemas políticos", señalaron las autoridades.