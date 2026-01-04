Sebastián Siero muestra su postura ante la captura de Nicolás Maduro

A través de un comunicado del Partido Unionista, el alcalde rechazó la posición de Bernardo Arévalo por lo ocurrido en Venezuela.
El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, reaccionó a la captura de Nicolás Maduro, ocurrida durante la madrugada del sábado 3 de enero por las fuerzas armadas de Estados Unidos.
A través de un comunicado del Partido Unionista, Siero se mostró a favor y celebró la libertad del pueblo venezolano.
Además, el partido lamentó y rechazó la postura de Bernardo Arévalo y su gobierno, pues "ha mostrado apoyo político o una neutralidad cómplice hacia la dictadura de Maduro".
"Cuando una narco-dictadura expande su influencia mediante la distribución masiva de drogas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, es ella la que viola nuestra soberanía y deja de tratarse de un asunto interno", afirmó Siero.
Asimismo, el alcalde asegura que este es un daño que traspasa fronteras y afecta a otras naciones.