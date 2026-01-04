Versión Impresa
Sebastián Siero muestra su postura ante la captura de Nicolás Maduro

  • Por Jessica González
04 de enero de 2026, 08:06
El Partido Unionista lamentó la postura de Bernardo Arévalo. (Foto: archivo/Soy502)

A través de un comunicado del Partido Unionista, el alcalde rechazó la posición de Bernardo Arévalo por lo ocurrido en Venezuela. 

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, reaccionó a la captura de Nicolás Maduro, ocurrida durante la madrugada del sábado 3 de enero por las fuerzas armadas de Estados Unidos. 

A través de un comunicado del Partido Unionista, Siero se mostró a favor y celebró la libertad del pueblo venezolano. 

Además, el partido lamentó y rechazó la postura de Bernardo Arévalo y su gobierno, pues "ha mostrado apoyo político o una neutralidad cómplice hacia la dictadura de Maduro".

"Cuando una narco-dictadura expande su influencia mediante la distribución masiva de drogas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, es ella la que viola nuestra soberanía y deja de tratarse de un asunto interno", afirmó Siero.

Asimismo, el alcalde asegura que este es un daño que traspasa fronteras y afecta a otras naciones. 

