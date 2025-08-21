Gobierno reacciona a iniciativa que propone amnistía a maestros de Joviel Acevedo

-

Funcionarios gubernamentales consideran que se mandaría un mal mensaje a la población guatemalteca.

El Gobierno marcó su posicionamiento en contra de la iniciativa de ley que busca beneficiar a los maestros que estuvieron en paro laboral durante más de dos meses al eximirlos de responsabilidades administrativas.

Durante la conferencia de prensa denominada La Ronda el viceministro Técnico de Educación, Donaldo Carías, fue consultado sobre la postura del Ministerio de Educación sobre la iniciativa de ley que pretende otorgar una amnistía para los sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).

"Como Ministerio de Educación, respetamos el accionar del Congreso de la República, sin embargo, creemos que es un mal mensaje para todos aquellos docentes que estuvieron laborando en sus escuelas", respondió el viceministro.

Donaldo Carías, viceministro Técnico de Educación, no comparte que el Congreso apruebe una ley que beneficie a los maestros que paralizaron clases. (Foto: SCSP / Soy502)

Carías indicó que este sería un mal mensaje no solo para los maestros sino para toda la ciudadanía. "Creo que todos los empleados públicos debemos de ser responsables en asistir a nuestros lugares de trabajo y rendir cuentas", puntualizó Carías.

Sobre el mismo tema, Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, también fijó postura y aseguró que: "Cualquier amnistía disfrazada es impunidad garantizada".

"Lo que dijo el viceministro es muy cierto y es qué mensaje mandaría amnistiar a maestros que incumplieron sus obligaciones con miles de niños y adolescentes en el país", afirmó el secretario.

Concordó que sería un mal mensaje tanto para la ciudadanía, pero principalmente para los docentes que sí cumplieron con su labor, los cuales según el funcionario, "son la gran mayoría".

Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, también se mostró en contra de que el Congreso apruebe la iniciativa de amnistía para mestros. (Foto: SCSP / Soy502)

"Qué mensaje mandaría a los padres de familia que sufrieron las consecuencias de docentes irresponsables y qué mensaje mandaría al pueblo de Guatemala. Más aún, cuando lo que está en juego es la educación de millones de niños y adolescentes en el país", cuestionó Palomo.

El secretario resaltó que el Ministerio de Educación ha jugado un papel relevante al seguir con los procesos en contra de los maestros faltistas en el marco de la ley y recalcó que "definitivamente cualquier amnistía disfrazada sería simplemente garantizar impunidad".

Proponen no seguir con los procesos

El diputado Boris España, del bloque Vamos, presentó una iniciativa de ley con la que plantea dejar sin efecto las sanciones administrativas y descuentos salariales que se impusieron a los docentes, por no presentarse a dar clases, durante la movilización que promovió el STEG y que duró más de dos meses.

Según el legislador, la medida es necesaria, ya que "las protestas fueron para demandar mejoras salariales y condiciones educativas óptimas" en favor de la niñez, y fueron víctimas de "sanciones arbitrarias".

El Gobierno considera que aprobar la iniciativa sería un mal mensaje para los maestros que si cumplieron con dar clases. (Foto: SCSP / Soy502)

La propuesta plantea también suspender cualquier tipo de acción judicial contra los maestros, lo cual incluiría al secretario general del STEG, Joviel Acevedo, y el resto de los dirigentes de la entidad.

Asimismo, si la ley fuera aprobada, el Ministerio de Educación tendría que restituir el pago de salarios retenidos o los montos descontados por los días no laborados a los maestros que participaron en la huelga.