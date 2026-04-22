"Es una guerra entre pandillas", dice Mingob sobre tiroteo en cevichería de la zona 6

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió al ataque armado en una cevichería en la zona 6.

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Respecto al ataque armado registrado en una cevichería ubicada en la zona 6 en la que fallecieron seis personas, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, atribuyó el hecho a una guerra entre pandillas.

"Esto es un hecho lamentable, producto de una lucha por territorio para controlar ciertos negocios ilícitos. Nosotros ya tenemos identificados quienes son estos grupos que están provocando esta violencia degenerada", dijo.

Aseguró que están realizando allanamientos para capturar a integrantes de estos grupos que están cometiendo hechos violentos.

"Es una guerra entre pandillas que está provocada por el deseo de controlar ciertos sectores para llevar a cabo actividades", agregó.

También aseguró que las estadísticas muestran una tendencia a la baja respecto a los homicidios, pero que están identificando la causa de estos últimos hechos para capturar a los responsables.

Al ser cuestionado sobre la efectividad de los estados de prevención debido a estos ataques, dijo que: "hay que ser conscientes que el simple hecho de decretar un estado de sitio o un estado de prevención no hace desaparecer por completo la actividad delictiva".