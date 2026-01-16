Gobierno presenta seis proyectos prioritarios y prevé un ferrocarril en Escuintla

-

Gobierno presenta seis proyectos prioritarios y se anuncia la construcción de un ferrocarril que conecte Puerto Quetzal con una estación en Escuintla.

Por medio de los ministerios de Comunicaciones y de la Defensa, Guatemala suscribió dos cartas de oferta y aceptación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para mejorar la infraestructura vial crítica.

También está previsto llevar a cabo estudios y diseños para la integración de un sistema ferroviario que conecte Puerto Quetzal con una estación en Escuintla.

La actividad se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura y la primera en participar fue la ministra de Comunicaciones, Norma Lissette Zea, quien presentó seis proyectos de infraestructura vial crítica que el Gobierno considera prioritarios.

Los primeros tres proyectos son un distribuidor vial en el kilómetro 204 RN-1, Quetzaltenango; un distribuidor vial en la CA-9 norte kilómetro 56, Sanarate, El Progreso, y, un paso a desnivel vehicular elevado en la Calle Martí, ciudad de Guatemala.

Los otros proyectos son el mejoramiento de la ruta RD-SOL-04 tramo Santiago Atitlán a San Marcos La Laguna, Sololá; la ampliación a 4 carriles de la CA-2 occidente puente Nahualate a San Bernardino, Suchitepéquez, y, la carretera arco noroccidente CA-9 norte kilómetro 56, Sanarate, El Progreso a CA-1 occidente kilómetro 40, Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez.

La ministra indicó que "estos proyectos fueron seleccionados tomando en cuenta varios criterios estratégicos" y que se eligieron estos para tratar de abarcar diferentes áreas para el país.

"También se tomó en cuenta temas como la conectividad regional, el impacto económico, el impacto social, la jerarquía y funcionalidad vial, efecto multiplicador. Se tomó en cuenta la integración territorial, la contribución a la productividad y logística, beneficio directo a la población, el rol estratégico de la vía y el impacto indirecto", preció Zea.

Ferrocarril en Escuintla

En el evento también participó el ministro de la Defensa Henry David Sáenz, quien presentó los avances en el mejoramiento de Puerto Quetzal e informó que se creará el Batallón Especial de Construcciones Estratégicas del Ejército de Guatemala, el cual estará dedicado a la construcción de infraestructura estratégica a nivel nacional.

El ministro confirmó que se agregaría una adenda a la Carta de Entendimiento entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y Guatemala sobre infraestructura, con la cual se buscará la creación de una vía férrea que conduzca desde las instalaciones de Puerto Quetzal a las afueras de Escuintla.

"La vía de comunicación férrea que hoy proyectamos no es únicamente un medio de transporte terrestre, es un eje articulador de un futuro logístico, capaz de integrar sistemas portuarios, ferroviarios y carreteros", afirmó Sáenz.

Posterior a sus presentaciones, los funcionarios de Comunicaciones y de la Defensa entregaron las cartas de oferta y aceptación entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y los ministerios al embajador estadounidense Tobin Bradley.

Guatemala es socio estratégico

Durante su participación en la actividad, el diplomático reveló que Clay McCoy, agregado de la Embajada y líder de proyecto, llegó a Guatemala esta semana para comenzar el trabajo.

"El Cuerpo de Ingenieros va a apoyar en el desarrollo de la infraestructura vial de Guatemala. Este acuerdo va a aumentar el comercio para productos estadounidenses a Guatemala y a productos de Guatemala a mi país", precisó el Bradley.

Sobre el proyecto de conexión ferroviaria entre Puerto Quetzal y Escuintla, el embajador aseguró que "Guatemala tendrá la infraestructura necesaria para apoyar un puerto moderno y eficiente".

Agregó que los acuerdos son modelos de innovación y que con la experiencia de los ingenieros estadounidenses y con los recursos de Guatemala se asegura "infraestructuras de calidad de manera confiable y transparente".

El diplomático señaló que Estados Unidos ve a Guatemala como un socio estratégico y destacó que actualmente también se trabaja en conjunto en temas de seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

"Trabajando juntos bajo liderazgo del presidente —Donald— Trump y el presidente —Bernardo— Arévalo, Guatemala no tiene lugar para el narcotráfico", puntualizó Bradley.

El embajador terminó su participación al asegurar que con estos proyectos se consolida "un futuro más brillante y de prosperidad para Guatemala, para los Estados Unidos y para toda la región".

Infraestructura transformará el país

Por último, participó el presidente Bernardo Arévalo, quien señaló que la firma de las cartas, es un "ejercicio de unidad entre los Estados Unidos y Guatemala", para enfrentar una deuda histórica que tiene con el pueblo.

El gobernante señaló que desde que asumió el cargo ha buscado la transformación de Guatemala, pero afirmó que "no ha sido una tarea fácil" porque se ha encontrado "con un panorama complejo, lleno de desafíos, a veces de tropiezos y muchas veces de amenazas".

Arévalo afirmó que está seguro que "esta estrategia de desarrollo de infraestructura va a transformar radicalmente el modelo logístico de Guatemala" y le ayudará para aprovechar la geográfica de Puerto Quetzal y la posición "privilegiada" del territorio nacional.

"El respaldo de nuestros socios y aliados, particularmente el pueblo y Gobierno de los Estados Unidos, nos permitirá aprovechar de forma más eficiente nuestras capacidades y concluir estas obras tan importantes de forma mucho más rápida", indicó el presidente.

Mediante un comunicado de prensa, la Embajada de Estados unidos en Guatemala informó que el Gobierno de Guatemala asignó US$ 110 millones (Q 842.6 millones).

Según la embajada, los recursos servirán para mejorar la infraestructura vial crítica y llevar a cabo estudios y diseños para la integración de un sistema ferroviario que conecte Puerto Quetzal con una estación en Escuintla.

El apoyo del Gobierno estadounidense se llevará a cabo por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de ese país y la Embajada señaló que esto "marca un hito significativo en la continua relación estratégica entre ambos países".