Karin Herrera rechaza reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac

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Karin Herrera cuestionó la legitimidad del proceso con el cual se llevó a cabo la reelección de Walter Mazariegos.

La vicepresidente Karin Herrera expresó su rechazo a la reelección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), llevada a cabo este miércoles en la Antigua Guatemala.

Herrera considera que el proceso no cumplió con los principios básicos de legitimidad democrática y manifestó que comparte el sentir de la comunidad universitaria que, según indicó, "fue excluida del evento electoral".

La mañana de este miércoles se registraron manifestaciones en contra de la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

La funcionaria cuestionó las condiciones en las que se desarrolló la elección y señaló que no se garantizó la participación plena de los sectores que integran la universidad.

Subrayó que para que un ejercicio democrático sea legítimo debe cumplir con reglas previamente establecidas, además de desarrollarse con transparencia y responsabilidad.

Herrera enfatizó la necesidad de respetar la voluntad de la comunidad sancarlista, la cual afirmó "ya se había expresado previamente mediante la elección de electores estudiantiles, docentes y profesionales".

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Además, indicó que el hecho que estos electores no pudieran participar libremente en la jornada afecta la validez del proceso.

El pronunciamiento se da en un contexto de tensión y protestas impulsadas por distintos sectores que cuestionan la reelección de Walter Mazariegos, en medio de señalamientos sobre la falta de transparencia.