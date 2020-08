Gobierno solicitará nueva ampliación al Estado de Calamidad

El Presidente Alejandro Giammattei aseguró que firmó la prórroga del Estado de Calamidad por la emergencia del Covid-19. Este documento será enviado durante la mañana de este martes 25 de agosto hacia el Congreso para su aprobación.

Giammattei aseguró, en una entrevista en Canal Antigua, que el Estado de Calamidad será ampliado y "esperaría" que fuera el último. Explicó que planean enviar un paquete de reformas al Código de Salud para que el Sistema de Alertas por colores o Semáforo Covid-19 permanezca y que ya no sea necesario continuar con el Estado de Calamidad.

"Lo estamos mandando porque hay que mandarlo. Esperaría que fuera el último y tenemos una razón: la modificación del Código de Salud (en el Congreso) para que podamos adecuar las alertas y dejarlas establecidas. Al tener el sistema de alertas y que pase la reforma en el Congreso ya no habría necesidad de Estado de Calamidad. Es para cuidarnos, para que continúen las alertas y para que no haya una apertura total de la cual no nos haremos responsables si inician los conciertos, parrandas y demás. No nos haremos responsables por la inacción de alguien", dijo el mandatario.

Esta sería la sexta prórroga del estado de calamidad pública que fue anunciado el pasado 6 de marzo.