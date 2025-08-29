Ejecutivo urge al Congreso acelerar aprobación de la Ley Antilavado

-

El Secretario de Comunicación de la Presidencia enfatizó que el Organismo Legislativo debe actuar.

El Organismo Ejecutivo urgió al Organismo Legislativo que conozca la iniciativa de Ley Antilavado la cual fue enviada por el Gobierno al Congreso hace un mes y que aún no se registran avances para su aprobación.

El anuncio fue dado por el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, en la conferencia de prensa denominada "La Ronda", quien aseguró que "se cumplió un mes desde que se presentó al Congreso de la República la iniciativa de Ley Antilavado".

"Esta ley, como ha destacado el Presidente, es un golpe al corazón del narcotráfico, eleva los estándares de nuestro sistema financiero para que ni un quetzal ilegal circule en la economía, quitándole recursos y poder a las organizaciones criminales", afirmó el funcionario.

El presidente Bernardo Arévalo fue quien anunció que se presentaría una iniciativa de Ley Antilavado. (Foto: Archivo / Soy502)

Agregó que la iniciativa "evita" que el país sea incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que de suceder tendría consecuencias serias en la economía del país y la estabilidad de los mercados y el sistema financiero en el país.

"Luego de cuatro semanas el Congreso sigue sin tratar esta ley. Cada día que pasan si tratarla, es un día más que tienen las organizaciones criminales para seguir con su cometido y hacerse más poderosos, el Gobierno actuó, le toca al Congreso de la República", declaró el secretario.

Palomo puntualizó que el Organismo Ejecutivo hace "un llamado respetuoso para que la ley antilavado sea tratada de manera urgente. El pueblo digno de Guatemala no puede esperar".

Iniciativa del Ejecutivo

El pasado 28 de julio el presidente Bernardo Arévalo confirmó que ese día se había presentado a la Dirección Legislativa del Congreso de la República la iniciativa de ley antilavado.

"Esta ley será una herramienta concreta, de la que dispondrá no solo el Gobierno, sino el pueblo de Guatemala para tener la tranquilidad que le estamos ganando el terreno al narco, al crimen organizado, a la trata de personas, a toda forma de crimen organizado nacional y transnacional", declaro el mandatario en esa ocasión.

La iniciativa está compuesta de seis títulos y 126 artículos y los funcionarios la calificaron como "una ley potente" la cual modernizará la forma en que se combate el lavado de dinero.