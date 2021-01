La actriz Palmeira Cruz, quien interpretó el personaje de "Rosario Tijeras", denunció que tres mujeres la agredieron en el gimnasio de su condominio cuando ella les pidió usar mascarilla.

“Bajé al gimnasio del edificio de mi casa y llegaron tres chicas venezolanas a entrenar sin cubrebocas. Se les pidió que lo pusieran porque es una regla del gimnasio y por respeto a todas las demás personas que estábamos ahí”, empezó a contar.

La actriz indica que las mujeres se negaban a usar mascarilla. “Se lo tomaron bastante mal, comenzaron a insultarme, a decirme ‘pinche india mexicana’ y muchas otras cosas; además de que me estaba gritando súper cerca y sin cubrebocas”, relató.

“Cada vez se pusieron más agresivas, empezaron a jalarme del cabello y a golpearme entre las dos. Gracias a Dios llegaron las personas de seguridad para ayudarme, no podía salir del gimnasio porque me estaban esperando afuera”, añadió.

Cruz difundió el video de la agresión que sufrió de las mujeres. En las imágenes se ve a las venezolanas reaccionar de manera agresiva.

“No me toques. ¿Qué te pasa?”, repetía constantemente Cruz, mientras se refugiaba detrás del personal de seguridad.

“Entiendo que estamos desesperados y la situación ya duró mucho tiempo, pero no por eso vamos a dejar de usar el cubrebocas o decir ‘me vale el de al lado’ o ‘me vale la vida’. No, sigues las reglas, a mí no me gusta y lo hago por respeto”, expresó la actriz.

*Con información de Infobae

