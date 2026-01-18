Graban ataque armado contra agentes de PNC en San Pedro Ayampuc (video)

Este domingo se efectuaron varios ataques contra policías en diferentes puntos de la ciudad y otros municipios.
OTRAS NOTICIAS: Identifican a tres de los agentes fallecidos en ataques ocurridos este domingo
Por medio de su cuenta en la red social "X", el exsubdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Stu Velasco, compartió un video en el que se muestra el momento del ataque en contra de policías de San Pedro Ayampuc, este domingo.
Las imágenes revelan el momento en que dos hombres en un vehículo de dos ruedas llegan a la subestación, uno de ellos desciende con arma en mano para comenzar el ataque.
Unos instantes después, el atacante sale del lugar y sube al vehículo en el que lo espera su cómplice, para posteriormente huir con rumbo desconocido.
Estas son las imágenes:
TE PUEDE INTERESAR: Suspenden clases a nivel nacional por ataque armados ocurridos este domingo
Ataque con fusil
De acuerdo con Velasco, los pandilleros utilizaron fusiles de asalto para cometer los ataque contra la PNC. Además, alertó por un vehículo que presuntamente habría participado en los ataques.