Suspenden Pasos y Pedales y Feria de Esquipulitas

Por seguridad, estas actividades municipales son suspendidas.
La Municipalidad de Guatemala ha suspendido las actividades dominicales de:
- Pasos y Pedales, que es instalada en la Avenida Reforma y alrededores.
- La Feria Esquipulitas, en la 20 calle, entre 11 y 12 avenida, diagonal 17, colonia Mariscal
"Con el propósito de evitar riesgos y proteger la seguridad de las personas y sus familias", se lee en parte de un comunicado, publicado por redes sociales.
El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, pide a las autoridades que mantengan medidas de protección y resguardo de los ciudadanos.
Además, asegura que tiene a las unidades de bomberos municipales y de emergencia en alerta y al servicio de la población.