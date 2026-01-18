Versión Impresa
Suspenden Pasos y Pedales y Feria de Esquipulitas

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de enero de 2026, 11:16
Las actividades dominicales fueron suspendidas tras oleada de violencia este 18 de enero. (Foto: Pasos y Pedales)

Por seguridad, estas actividades municipales son suspendidas.

La Municipalidad de Guatemala ha suspendido las actividades dominicales de:

  • Pasos y Pedales, que es instalada en la Avenida Reforma y alrededores. 
  • La Feria Esquipulitas, en la 20 calle, entre 11 y 12 avenida, diagonal 17, colonia Mariscal

"Con el propósito de evitar riesgos y proteger la seguridad de las personas y sus familias", se lee en parte de un comunicado, publicado por redes sociales.

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, pide a las autoridades que mantengan medidas de protección y resguardo de los ciudadanos.

Además, asegura que tiene a las unidades de bomberos municipales y de emergencia en alerta y al servicio de la población.

