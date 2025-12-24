Graban pelea en el tránsito de Ruta Interamericana (video)

Graban momento en que ayudantes de un bus extraurbano lanzan agua tras una discusión en el tránsito.
Las peleas en el tránsito han sido una constante. Un video compartido en redes sociales se evidencia como ayudantes de un bus extraurbano lanzan agua al conductor de un vehículo.
Según se informó, momentos antes, hubo una pequeña discusión entre el piloto de un bus extraurbano y un vehículo.
En el video se observa que el bus intenta rebasar al vehículo y ese momento es aprovechado por los ayudantes del bus para lanzar agua.