Graban pelea en el tránsito de Ruta Interamericana (video)

  • Por Redacción Soy502
24 de diciembre de 2025, 09:22
Un conductor grabó cuando ayudantes de un bus extraurbano le lanzan agua. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Graban momento en que ayudantes de un bus extraurbano lanzan agua tras una discusión en el tránsito. 

Las peleas en el tránsito han sido una constante. Un video compartido en redes sociales se evidencia como ayudantes de un bus extraurbano lanzan agua al conductor de un vehículo. 

Según se informó, momentos antes, hubo una pequeña discusión entre el piloto de un bus extraurbano y un vehículo. 

En el video se observa que el bus intenta rebasar al vehículo y ese momento es aprovechado por los ayudantes del bus para lanzar agua. 

