De Totonicapán a EE. UU.: La Gran Manzana, la marimba que conquista el mundo

Manteniendo vivo el legado musical fundado por Narciso Miguel Tzul Tzul en 1997, esta icónica agrupación de música guatemalteca ha sabido trascender generaciones, proyectando su identidad totonicapense a escenarios internacionales, incluyendo exitosas giras por Estados Unidos.

Su origen se remonta al 8 de mayo de 1997, cuando Narciso Miguel Tzul Tzul, cariñosamente recordado como tío Chicho, decidió formar una agrupación que uniera el talento de músicos locales con la fuerza de la marimba, instrumento símbolo nacional.

Aquella visión, que empezó como un sueño familiar, pronto se transformó en un proyecto sólido que llevó a los escenarios una propuesta fresca, con finura y disciplina artística.

Con el tiempo, la batuta pasó a las manos de su hijo Miguel Tzul, conocido como Chicho junior, quien asumió la responsabilidad de preservar la esencia de la orquesta, pero también de proyectarla hacia nuevos horizontes.

Ya se han presentado en Estados Unidos y México. (Foto: Cortesía de La Gran Manzana)

La agrupación cuenta con más de 15 músicos en escena provenientes de distintas partes de Guatemala y un equipo de 35 personas en total, lo que refleja la magnitud alcanzada tras más de dos décadas de esfuerzo.

El recorrido histórico de La Gran Manzana ha estado marcado por grandes hitos. En 2009 realizaron su primera gira por Estados Unidos, a la que siguió otra en 2011, conquistando públicos de diferentes ciudades y reafirmando que la música guatemalteca puede brillar en escenarios internacionales. También se han presentado en estados del sur de México, llevando con orgullo su identidad totonicapense.

La entrega en los escenarios se ha convertido en una característica fundamental de la agrupación. Cada presentación combina calidad musical, arreglos finos y un espectáculo cuidado que demuestra el compromiso con su público.

La Gran Manzana es uno de los conjuntos más populares a nivel nacional. (Foto: Cortesía de La Gran Manzana)

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha recibido múltiples reconocimientos por su calidad musical, pero para ellos el verdadero homenaje siempre será el aplauso y el cariño de sus seguidores.

Con 25 años de historia y más de 20 discos grabados, la Marimba Orquesta La Gran Manzana no solo es una agrupación musical, sino un legado que ha sabido mantener viva la tradición de la música, demostrando que este arte, cuando nace del corazón y se nutre de disciplina, trasciende generaciones.

La marimba es considerada el instrumento nacional y un pilar cultural en Guatemala, celebrándose su día cada 20 de febrero. Orquestas como La Gran Manzana demuestran que este arte trasciende generaciones, un sentimiento que Soy502 ha resaltado en múltiples ocasiones.