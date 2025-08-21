Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Graves incidentes entre aficionados en juego de Copa Sudamericana

  • Por AFP
20 de agosto de 2025, 21:55
El partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana se vio interrumpido por la violencia en las gradas. (Foto: AFP)

El partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana se vio interrumpido por la violencia en las gradas. (Foto: AFP)

Varios aficionados resultaron heridos debido a estos sucesos que empañaron el encuentro deportivo. 

OTRAS NOTICIAS: ¿Último baile del 10? Messi podría despedirse de la Albiceleste

El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 fue suspendido por incidentes en las tribunas cuando se disputaba el segundo tiempo, informó el club argentino y confirmó la Conmebol.

"El partido por la vuelta de los Octavos de Final ha sido oficialmente suspendido por los incidentes", publicó Independiente en X.

Un aficionado recibió una paliza y le quitaron la ropa en una de las graderías. (Foto: AFP)
Un aficionado recibió una paliza y le quitaron la ropa en una de las graderías. (Foto: AFP)

La Conmebol oficializó también en redes que el encuentro fue "cancelado".

Un aficionado muestra las prendas del otro asistente a quien dejaron en paños menores. (Foto: AFP)
Un aficionado muestra las prendas del otro asistente a quien dejaron en paños menores. (Foto: AFP)

El partido, que se disputaba en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, sur de Buenos Aires, estaba igualado 1-1.

El juego no pudo continuar por los disturbios. (Foto: AFP)
El juego no pudo continuar por los disturbios. (Foto: AFP)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar