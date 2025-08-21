Graves incidentes entre aficionados en juego de Copa Sudamericana

-

Varios aficionados resultaron heridos debido a estos sucesos que empañaron el encuentro deportivo.

El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 fue suspendido por incidentes en las tribunas cuando se disputaba el segundo tiempo, informó el club argentino y confirmó la Conmebol.

"El partido por la vuelta de los Octavos de Final ha sido oficialmente suspendido por los incidentes", publicó Independiente en X.

Un aficionado recibió una paliza y le quitaron la ropa en una de las graderías. (Foto: AFP)

La Conmebol oficializó también en redes que el encuentro fue "cancelado".

Un aficionado muestra las prendas del otro asistente a quien dejaron en paños menores. (Foto: AFP)

El partido, que se disputaba en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, sur de Buenos Aires, estaba igualado 1-1.

El juego no pudo continuar por los disturbios. (Foto: AFP)

Injustificable. Esto es literalmente un homicidio en la cancha de independiente. pic.twitter.com/QEvheeJYNa — BOCA JUNIORS (@PadreBostero) August 21, 2025

Los hinchas de Independiente dejaron COLGADA la ropa que le sacaron a los hinchas de la U de Chile.



@PatoCanulli pic.twitter.com/AVUlA52tCd — TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025