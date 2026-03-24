Griezmann ficha por Orlando City de la MLS a partir de julio

-

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, jugará en el Orlando City a partir del próximo julio, anunció este martes el club de la Major League Soccer estadounidense.

OTRAS NOTICIAS: Jürgen Klopp le manda un curioso mensaje al Real Madrid

"Se unirá al club en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-28, con opción a la temporada 2028-29 como Jugador Franquicia", precisó el club en su comunicado.

En su web, el Orlando ha puesto en marcha incluso una cuenta regresiva hasta el día del debut del francés con su nuevo equipo: será el 25 de julio contra Nashville.

"Traer a Antoine a Orlando es un momento histórico no solo para nuestro club, sino para nuestra ciudad, nuestros aficionados y para la Major League Soccer", declaró en el comunicado Mark Wilf, propietario y presidente del Orlando City SC.

Griezmann, de 35 años, se unirá a la MLS tras una exitosa carrera en Europa, sumando 298 goles y 132 asistencias en 792 partidos con los colores de la Real Sociedad, Barcelona y Atlético de Madrid, club del que es su máximo goleador histórico con 211 tantos.

‘El Principito’ conoció su nueva casa. ️ pic.twitter.com/zX3LkFtAbA — MLS Español (@MLSes) March 24, 2026

En estos años ganó una Copa del Rey en 2021 con el Barcelona, una Europa League con el Atleti (2018), además de la Supercopa de Europa (2018) y de España (2014), además de ser finalista de la Liga de Campeones con el equipo rojiblanco en 2016.

Griezmann publicó poco después un mensaje en Instagram dirigido a los aficionados atléticos: "Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos. Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre", cerró.