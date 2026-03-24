Jürgen Klopp le manda un curioso mensaje al Real Madrid

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En un evento celebrado en Múnich, Jürgen Klopp quiso poner fin a los constantes rumores que lo relacionan con el banquillo del Real Madrid. El técnico alemán negó rotundamente cualquier posibilidad y cuestionó la veracidad de las informaciones.

"Perdón, Madrid, pero primero tendrán que llamar antes de que yo pueda decir algo. Si el Real Madrid me hubiera llamado una sola vez, nos habríamos enterado. Pero eso es una tontería porque no me han llamado ni una sola vez. Ni una sola", comentó con tono firme, dejando claro que no ha habido ningún contacto.

El alemán también expresó su incomodidad ante las especulaciones constantes de la prensa. Fue claro al negar cualquier contacto con el club blanco: aseguró que, de haber existido una llamada, ya se habría sabido. "No ha ocurrido absolutamente nada", insistió.

Jürgen Klopp: “The rumors about Real Madrid and Atlético Madrid are annoying. No one called to open a negotiation”.



“I’m sorry but they’d have to call before I can say anything. It didn’t happen”. pic.twitter.com/u55DBWhQGC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

Actualmente al frente del área de futbol de Red Bull, Klopp también descartó una salida inmediata de la compañía, así como otros rumores que lo sitúan en la selección alemana. "No estoy pensando en eso ahora mismo, y por suerte no hay razones para hacerlo", explicó.

Aun así, dejó abierta la puerta a volver a entrenar en el futuro: "En la vida quizá esté en una etapa avanzada, pero como entrenador no estoy retirado. Todavía no he llegado a ese punto. Veremos qué ocurre en los próximos años, aunque no hay nada decidido", señaló el exentrenador del Liverpool.