Nahualá e Ixtahuacán: Enfrentamiento armado deja cuatro soldados heridos

Cuatro elementos del Ejército de Guatemala resultaron heridos tras el enfrentamiento.
El Ministerio de Defensa Nacional emitió un comunicado este jueves 11 de diciembre informando sobre un enfrentamiento armado en el área limítrofe entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá
Durante las operaciones de seguridad en el sector, tuvo lugar un intercambio de disparos entre grupos armados pertenecientes a las comunidades en conflicto, según explicaron las autoridades.
Debido al enfrentamiento, cuatro soldados del Ejército de Guatemala resultaron heridos, uno de ellos por proyectil de arma de fuego y debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado vía aérea al Centro Médico Militar, donde recibe atención especializada.
Los otros tres soldados, sufrieron heridas leves y están siendo atendidos en el centro de salud del área.
El Ejército de Guatemala agregó que "condenamos enérgicamente estos actos de violencia que no solo atentan contra la vida del personal de seguridad en cumplimiento de su deber, sino que también ponen en grave riesgo a la población civil".
El Ministerio de Defensa Nacional indicó que las operaciones de patrullaje y seguridad se mantienen activas para asegurar la estabilidad en el sector.